Opérationnalisation du Parlement confédéral de l’AES : Experts et parlementaires en conclave à Ouagadougou

L’Assemblée législative de la Transition (ALT) organise, du 11 au 15 août 2025, à Ouagadougou, la réunion des parlementaires et experts, en vue de l’élaboration des projets de textes des sessions confédérales des Parlements de la Confédération des Etats du Sahel (AES).

Les pays membres de l’Alliance des Etats du Sahel veulent harmoniser leur textes législatifs et règlementaires afin de mieux répondre aux défis. En effet, face à la crise multidimensionnelle marquée par une insécurité persistante, des défis humanitaires, l’effondrement partiel des services publics et le départ précipité de certains partenariats internationaux, l’espace AES veut renforcer sa coopération dans les domaines sécuritaire, judiciaire afin d’assurer à ses pays membres un développement inclusif durable. C’est dans cette optique que l’Assemblée législative de Transition (ALT) organise, du 11 au 15 août 2025, à Ouagadougou, une rencontre réunissant parlementaires et experts. Les travaux porteront sur l’élaboration de l’avant-projet de protocole additionnel et du projet de règlement intérieur encadrant les sessions confédérales des Parlements de l’AES, conformément aux articles 16, alinéa 2, et 18 du Traité. Les participants vont également définir les modalités de représentation, le mandat et l’organisation des sessions, ainsi que la structure et les fonctions du futur organe parlementaire confédéral. Selon le 4ᵉ vice-président de l’ALT, Daouda Diallo, cette réunion répond à la volonté commune des chefs d’Etat des trois pays de l’Alliance, exprimée lors du sommet de Niamey du 6 juillet 2024, de mettre en place des sessions parlementaires confédérales, la première devant se tenir au Burkina. Il a souligné que cette démarche s’inscrit dans une dynamique historique de refondation des Etats, où les Parlements confédérés auront un rôle central dans la concrétisation d’une vision commune d’indé-pendance, de souveraineté et de développement harmonisé.

Répondre à une urgence collective

Pour M. Diallo, l’élaboration de ces textes est « d’une importance capitale », car elle va permettre de doter la Confédération d’un cadre institutionnel solide, légitime et fonctionnel. Il a invité les participants à mener des échanges francs, constructifs et fraternels, afin que les documents issus de la réunion traduisent fidèlement les aspirations communes et tiennent compte des réalités géopolitiques actuelles. La 5e vice-présidente du Conseil nationale de la Transition (CNT) du Mali, Raky Talla Diarra, a fait savoir que la rencontre intervient à un moment historique de l’évolution de la Confédération. Selon elle, le Sahel traverse une phase critique de son histoire où les peuples font face, à une crise sécuritaire, des défis humanitaires, ainsi que le recul de certains partenariats internationaux. Face à ces menaces, elle a prêché l’unité des peuples afin de répondre à cette urgence collective. « Nous avons décidé de prendre notre destin en main, de mutualiser nos efforts, de parler d’une seule voix et de construire une architecture institutionnelle intégrée autour de valeurs partagées : la sécurité, la dignité, la justice et le développement durable », a-t-elle déclaré. Elle a souligné qu’il est important de mettre en place, le parlement confédéral garant du contrôle démocratique, de l’harmonisation législative et de la représentation des peuples du Sahel au sein de notre nouveau cadre de gouvernance. Pour Mme Diarra, la mission confiée aux autorités législatives ne consiste pas seulement à rédiger des textes, mais de poser les fondations d’un parlement confédéral porteur d’une vision panafricaine et panafricaniste audacieuse, s’inspirant des réalités, des aspirations et des responsabilités de l’AES. Elle a invité les participants à travailler avec rigueur, écoute mutuelle et esprit d’anticipation, pour doter la Confédération d’un cadre parlementaire durable et résilient. Le 2e vice-président du Conseil consultatif de la refondation du Niger, Inoussa Nomao, a rappelé que la réunion, organisée, vise à réfléchir aux attentes liées à la mise en place du Parlement confédéral et des sessions confédérales des assemblées. Il a souligné l’importance de préserver l’esprit indépendantiste et souverainiste qui anime ces instances avant de rassurer que les travaux vont se mener avec efficacité.

Wanlé Gérard COULIBALY

Abibata KARA (Stagiaire)