Ouagadougou : le guichet unique du foncier n°2 ouvre ses portes

La direction générale des impôts a officiellement ouvert le guichet unique du foncier n°2, lundi 11 août 2025, à Ouagadougou.

Fruit d’une volonté affirmée de moderniser la gestion foncière et de renforcer la proximité avec les usagers, la Direction du guichet unique du foncier n°2 de Ouagadougou (DGUF2-O) a ouvert ses portes. Placée sous la tutelle de la direction générale des impôts, la cérémonie inaugurale a eu lieu, lundi 11 août 2025. La DGUF2-O est située à Ouaga 2000, non loin de la direction du Centre des impôts Ouaga 8. Selon la directrice des impôts, Talato Eliane Djiguemdé, c’est après plus de 15 années de fonctionnement que des ajustements organisationnels se sont imposés. « La création de la DGUF2-O s’inscrit dans une dynamique soutenue par les plus hautes autorités du pays pour désengorger le premier guichet et améliorer la qualité du service public », a-t-elle signifié. « Ce nouveau guichet unique a pour missions principales d’accueillir, orienter et assister les usagers dans leurs démarches d’obtention des titres d’occupation, mais aussi de recevoir et traiter les dossiers relevant de sa compétence, de promouvoir le civisme fiscal et d’accompagner l’utilisation de « Syc@D », la plateforme nationale de gestion foncière », a-t-elle ajouté. Selon Mme Djiguemdé, les guichets uniques du foncier constituent la vitrine de l’administration fiscale en matière de gestion foncière, car elles sont les portes d’entrée et de sortie dans la chaîne de traitement des dossiers, impliquant l’interaction de nombreux acteurs, internes comme externes.

Contribuer à la qualité du service

« La compétence territoriale de la DGUF2-O couvre les arrondissements 4, 5, 10, 11 et 12 de la capitale, ainsi que les communes rurales de Koubri et de Saaba, car cela permettra de réduire les distances, d’accélérer le traitement des dossiers et de renforcer la proximité avec les usagers », a-t-elle soutenu. Elle a insisté que ce guichet unique se veut un espace de proximité, de transparence et d’efficacité, où le citoyen est au cœur de l’action publique. La directrice générale des impôts a également invité les usagers à contribuer à la qualité du service, notamment en fournissant des dossiers complets et en dialoguant de manière constructive avec l’administration fiscale. Le directeur du guichet unique du foncier n°2, Moumouni Amadé Soro, a précisé que la nouvelle structure comprend un service de délivrance, d’opérations, de détention, de gestion et d’évaluation. « Un receveur de dépôt y encaisse également les paiements liés aux droits et taxes destinés à faciliter les formalités des usagers », a-t-il ajouté.

Mahamadi SEBOGO

Sonia TIENDREBEOGO (Stagiaire)