Réalisation de voiries et embellissement de Bobo-Dioulasso : Faso Mêbo entre en action

L’Initiative présidentielle Faso Mêbo se déploie progressivement à Bobo-Dioulasso, dans la région du Guiriko. Sidwaya a fait le constat sur certains des sites des travaux, vendredi 8 août 2025. Les équipes déployées sur les différents chantiers sont au four et au moulin pour donner un nouveau visage à la ville de Sya.

Faso Mêbo n’est pas fait uniquement pour la capitale Ouagadougou. Appelée à être déployée dans toutes les régions du pays, cette Initiative présidentielle a déposé ses valises dans la ville de Sya. Sur le site du Village des communautés, son Quartier général (QG), le parc des gros engins de génie civil, les tas de pavés, l’engagement et la mobilisation au quotidien des populations témoignent de la présence et des ambitions de Faso Mêbo, dans la région du Guiriko, à travers ces deux composantes « la construction d’infrastructures routières » et le « réaménagement et l’embellissement urbains ». Il est environ 10 heures, en cette matinée du vendredi 8 août 2025, des dizaines de jeunes, femmes, vieux, élèves, étudiants, de détenus… sont mobilisés pour la confection des pavés destinés à être posés aux abords des rues de Sya afin de les rendre plus commodes et plus attrayantes. Entre ramassage de moules, rangement des pavés, mélange du ciment avec les agrégats pour la confection des pavés… les différents groupes composés de toutes les couches sociales sont à l’ouvrage. L’engouement et l’engagement des uns et des autres pour l’Initiative présidentielle Faso Mêbo sont palpables.

« Il y a beaucoup d’engouement. La population a réellement adhéré à l’initiative. Chaque jour, nous ne faisons qu’accueillir des gens qui viennent volontairement pour nous aider, pour la fabrique et pour la pose des pavés. Au quotidien, nous recevons en moyenne entre 100 et 200 volontaires. Souvent, nous en recevons tellement que certains chôment », confie le responsable de la composante « réaménagement et l’embellissement urbains », le capitaine Mamadou Hema. Titulaire d’un BAC professionnel génie civil /construction au lycée Guimbi-Ouattara et résident au secteur 23 de Bobo-Dioulasso, Alizèta Kinda, est l’une de ces jeunes volontaires qui viennent prêter main forte à l’Initiative présidentielle Faso Mêbo. Depuis un mois, chaque jour, elle s’adonne à la confection des pavés. Sa présence sur le site lui est doublement bénéfique.

« Je suis très contente d’être là »

Elle y a l’occasion, non seulement de mettre en pratique les connaissances théoriques acquises à l’école, aussi de contribuer à l’embellissement de sa ville, et partant au développement de son pays, confie-t-elle. « C’est une bonne initiative. Je suis très contente d’être là et de contribuer au développement de la ville. J’invite mes camarades à venir apporter leur contribution», lance-t-elle. Arrivée au terme du temps de stage d’un mois accordé aux élèves, Mlle Kinda compte poursuivre ses vacances à Faso Mêbo. « Après le mois, je vais revenir. Il vaut mieux de venir travailler ici que de rester à la maison à ne rien faire, surtout que nous avons des problèmes pour avoir des stages », confie-t-elle. Avec cet engouement populaire, les premiers responsables de l’Initiative mettent tout en œuvre pour le succès de l’opération à Bobo-Dioulasso. « Comme vous le constatez, nous sommes au four et au moulin pour que les travaux de Faso Mêbo se passent bien. Sur le site, nous nous attelons au quotidien à la confection des pavés. Ensuite, nous les acheminons dans les artères de la ville de Bobo-Dioulasso pour les poser, afin de rendre la ville beaucoup plus belle », confie le capitaine Mamadou Hema. Avec 15 000 moules et deux ateliers de production fonctionnant à plein temps, Faso Mêbo de Bobo-Dioulasso produit environ 800 mètres carrés de pavés par jour, avec la moitié déjà posée. « Nous sommes en hivernage, et la pluie n’étant pas forcément un allié, la pose est beaucoup plus lente. Au niveau de la production, même, s’il pleut, nous pouvons produire, ce qui n’est pas le cas au niveau de la pose. Cela fait que nous posons moins que ce que nous produisons », explique-t-il. La pleine adhésion des populations de Sya à l’Initiative Faso Mêbo se manifeste également à travers les dons d’intrants pour la confection des pavés.

Bons d’achats, alternative au problème de stockage

« Au niveau des dons, nous sommes également satisfaits. J’ai l’habitude de dire que ce que nous faisons ici, rien ne vient de Ouagadougou. Nous recevons tellement de ciments que nous avons même des problèmes de stockage », confie M. Hema. Et pour résoudre ce problème de stockage, Faso Mêbo souhaite que les volontaires, les donateurs aillent plutôt dans le sens des bons d’achat, c’est-à-dire que le ciment qu’ils achètent restent chez le vendeur. Et avec le bon, les agents de l’Initiative procéderont à l’enlèvement au moment opportun. Cela a donc l’avantage d’éviter de perdre des quantités de ciment pour faute de magasins, surtout qu’on est en pleine saison pluvieuse, argumente-t-il. Outre cette requête, Faso Mêbo voudrait également solliciter aux donateurs de tenir compte de ses besoins réels dans leurs gestes de bonne volonté. « Nous encourageons surtout les populations à appeler ou à venir sur le site pour se renseigner sur nos besoins ponctuels en un temps réel. Car, souvent le granite, le sable peuvent être disponibles en quantité, c’est d’autres choses qui manquent », fait savoir le responsable du volet « réaménagement et l’embellissement urbains » de la Brigade de Faso Mêbo de Bobo-Dioulasso. Et pour la confection des pavés, outre le ciment et le sable, les besoins en termes d’agrégats sont, entre autres, le granite concassé, les moules, l’oxyde, les pelles, les brouettes…. Pour le commandant des brigades routières de Bobo-Dioulasso, le lieutenant Elvis Kapioko, l’adhésion populaire s’explique par la transparence qu’il y a autour de l’Initiative. « Quand la population voit les travaux avancer normalement sur le terrain, naturellement, elle adhère. Nous mettons donc en place ce devoir de redevabilité pour que la population ait toujours cet engouement », indique-t-il.

Maintenir le cap de l’adhésion populaire

Sur la question de savoir s’il est prévu d’aller vers une production industrielle des pavés pour plus d’efficacité, le capitaine Hema a fait savoir qu’aujourd’hui les moyens de Faso Mêbo ne lui permettent pas d’acquérir ces technologies, mais s’il y a des bonnes volontés qui voudraient agir dans ce sens, l’Initiative Faso Mêbo est preneuse. Un tour sur la route nationale 1. Là-bas, les gros engins de la Brigade Faso Mêbo de Bobo-Dioulasso sont à l’ouvrage pour la réalisation de la bretelle d’accès au nouveau Centre hospitalier universitaire (CHU) de Pala, longue de 2,3km. En phase de terrassement, l’objectif final est de faciliter l’accès à ce nouvel hôpital de Sya, tout en permettant de fluidifier la circulation sur la nationale 1. Ce projet comprend une chaussée à trois voies, à savoir une voie express exclusivement réservée au CHU, deux voies pour les autres usagers, ainsi qu’un giratoire pour une jonction efficace avec la route nationale 1 et un parking, confie le lieutenant Elvis Kapioko. Débuté le 2 juin 2025, ouvriers et techniciens y sont mobilisés pour rendre l’infrastructure dans les meilleurs délais. « Quand la météo est favorable, les équipes sont déployées le matin comme le soir. Nous sommes organisés pour pouvoir effectuer les travaux de jour comme de nuit », précise-il. A l’intérieur de la ville, la brigade a déjà réalisé des travaux de profilage, de revêtement au bitume résiduel au niveau de certaines rues, ajoute-t-il. Faso Mêbo a également en charge les travaux de la route Bama-Samandeni. Tout en saluant l’adhésion populaire à l’Initiative, le souhait des premiers responsables de cette Initiative présidentielle est de voir cet engouement, cet attachement des populations au projet s’inscrire dans la durée, afin de permettre d’atteindre efficacement les objectifs qui lui sont assignés. « Nous exhortons toujours les populations à sortir massivement, à appuyer et encourager l’Initiative. Cela nous permet de réaliser notre mission dans les plus brefs délais et avec le maximum de qualité », lance le capitaine Mamadou Hema.

