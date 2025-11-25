Ouagadougou : saisies des 2 300 litres d’huile de moteur contrefaite

Kantigui a été informé que la Brigade mobile de contrôle économique et de la répression des fraudes (BMCRF), en étroite collaboration avec la police de Baskuy, a procédé, lundi 24 novembre dernier, à une importante saisie d’huile de moteur contrefaite. Cette saisie, a appris Kantigui, se compose de 100 bidons de 20 litres et 10 cartons contenant chacun 6 bidons de 5 litres, soit un total de 2 300 litres. Ce type de produit, selon (…)

Lire la suite: https://www.sidwaya.info/numerique/

Kantigui

kantigui2000@gmail.com

(+226) 25 31 22 89