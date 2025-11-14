Ouahigouya: la Croix-Rouge équipe le CHUR et la MACO

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a remis, mardi 11 novembre 2025 à Ouahigouya, du matériel médicotechnique au Centre hospitalier universitaire régional (CHUR) et inaugurer une infirmerie à la Maison d’arrêt et de correction.

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) poursuit ses actions pour le bien-être des personnes en détresse. Fidèle à sa mission humanitaire et son engagement en faveur du renforcement du système de santé pour tous, il a remis, mardi 11 novembre 2025, un don composé, entre autres, de lits d’hospitalisation de médicaments de consommables, d’équipements médicaux d’une valeur de plus 176 millions F CFA. Ce don est destiné au CHUR de Ouahigouya. Selon le donateur, ce matériel vise à renforcer la capacité opérationnelle de l’offre de soin de qualité et surtout la prise en charge des blessées balistiques.

Le Directeur général (DG) du CHUR de Ouahigouya, Simplice Bonkoungou, a laissé entendre que ce geste vient répondre à un besoin réel de renforcement des plateaux techniques de prise en charge surtout les blessés de guerre. « Le partenariat entre le CICR et le CHUR de Ouahigouya est un exemple concret de solidarité et de collaboration au service de la vie.

En appuyant notre établissement par ce don important, le CICR vient renforcer nos capacités de prise en charge des blessés de guerre, un volet essentiel de notre mission de service public hospitalier. Ce soutien arrive à point nommé. Il permettra d’améliorer la qualité des soins, de soulager nos équipes dans leurs interventions d’urgence et surtout d’offrir de meilleures chances de survie et de réhabilitation aux blessés admis dans notre hôpital », a déclaré le DG du CHUR.

La seconde étape de la journée a conduit la délégation de CICR à la Maison d’arrêt et de correction de Ouahigouya (MACO). C’est une infirmerie entièrement équipée qui a été inaugurée par la délégation du CICR en présence des autorités régionales et du personnel pénitentiaire au profit des pensionnaires de la MACO. Cette infrastructure réalisée avec l’appui technique et financier du CICR à près de 173 millions F CFA, comprend une salle de consultation, une salle de pansement, d’hospitalisation, un laboratoire et des installations sanitaires conformes aux standards d’hygiène internationaux.

Le directeur général adjoint de l’Administration pénitentiaire du Burkina, Fréderic Ouédraogo, au nom du ministre chargé de la Justice, s’est réjoui de ces réalisations qui viennent renforcer la prise en charge sanitaire des détenus. « Grâce

à cette infirmerie, les pensionnaires de la MACO bénéficieront désormais des soins de qualité sur place et verrons leurs conditions de détention améliorées. Au nom des plus hautes autorités du pays, nous traduisons toute notre gratitude au CICR ».

Le directeur régional de Maison d’arrêt et de correction, Armand Sawadogo, a souligné que l’infirmerie désormais opérationnelle est ouverte aux pensionnaires de la MACO et du public de la région. Selon le chef de la délégation du CICR au Burkina, Yves Arnoldy, « le soutien du CICR à la MACO vise à permettre aux détenus d’avoir accès aux soins de santé de qualité selon les normes en vigueur ». Le président de la cérémonie, le secrétaire général de la province du Yatenga, Pierre Claver Bancé, prenant la parole au nom du gouverneur de la région a salué la constance du CICR dans l’accompagnement des structures publiques au Burkina.

« Le CICR est un partenaire sûr et engagé qui intervient aussi bien dans le domaine de la santé et de la protection des droits humains », a souligné M. Bancé. Tout en invitant les bénéficiaires à faire bon usage du matériel reçu et à entretenir les infrastructures mise à leurs dispositions, il a invité les

fils du pays à l’union sacrée pour la construction de la nation.

Bassirou BADINI

bassirouba264@gmail.com