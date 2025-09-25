Partenariat AES-Russie: de bons acquis sur le plan sécuritaire

Les ministres des affaires étrangères de l’AES et celui de la Russie ont eu une séance de travail le mercredi 24 septembre 2025, à New York. Ensemble, ils ont fait le point de la coopération entre les deux pays.

Les pays membres de l’AES et la Russie ont marqué un arrêt pour faire le point de leur coopération militaire, économique…C’est le mercredi 24 septembre 2025, à New York, aux Etats-Unis d’Amérique à la faveur de la 80e Assemblée générale des Nations unies que les ministres des affaires étrangères de l’AES et celui de la Russie ont jaugé les acquis de la relation bilatérale. A cette rencontre qui s’est tenue dans le cadre du mécanisme de consultation mis en place en avril 2025, à Moscou entre les ministères des Affaires étrangères de la Russie et celui des États de la Confédération AES, le ministre malien des affaires etrangeres, Abdoulaye Diop a revele que des avancées importantes qui ont été enregistrées entre les deux pays.

“Sur le plan de la sécurité, il y a quelques semaines, les ministres de la Défense des trois pays se sont retrouvés à Moscou et des résolutions importantes ont été prises pour pouvoir renforcer le travail en commun et pouvoir apporter le soutien militaire et technique nécessaire à la matérialisation de la force unifiée de l’AES”, a affirmé M. Diop. Il a ajouté : ”Nous avons aussi procédé à un échange de vues sur la situation sécuritaire et la situation politique au niveau de nos trois pays, mais aussi au niveau de la région”.

La coopération entre l’AES et certaines organisations régionales africaines ont été abordées. “Nous avons soulevé notre vision qui est celle de la nécessité pour ces organisations d’avoir une grille de lecture qui soit conforme aux réalités des pays de l’AES. Les pays de l’AES et la Russie, sur le plan économique ont renouvelé leur engagement à travailler pour le renforcement des relations économiques et commerciales entre de l’AES et la Russie.

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov a réaffirmé l’engagement de la Russie à soutenir la Confédération AES dans sa lutte contre le terrorisme. Pour preuve, il a confirmé : « nous allons continuer à apporter le soutien nécessaire à l’AES pour gagner la lutte contre le terrorisme, notamment à travers le renforcement des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité. Nous tenons à la stabilisation et à l’intégrité territoriale de l’espace AES ». Le ministre malien des affaires etrangeres, Abdoulaye Diop a remercié la Fédération de Russie pour son accompagnement, son soutien aux pays de l’AES sur les questions de paix et de sécurité.