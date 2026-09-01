Petit marché Ligla Ligla Yaar : effectivité du déguerpissement des occupants

Kantigui a entendu dire que les occupants du petit marché Ligla Ligla yaar à la zone une (une réserve administrative dédiée au sport) ont effectivement libéré l’espace le samedi 22 août 2026, conformément au délai de 45 jours qui leur avait été donné par la ministre des Sports, à l’exception de trois personnes dont les hangars sont adossés à la décharge

d’ordures et qui empiètent sur la voie publique. Certaines indiscrétions parvenues à Kantigui rapportent que les propriétaires (…)

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Kantigui

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