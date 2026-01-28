Philanthropie communautaire: deux infrastructures remises au ministère de la Santé

Le ministère de la Santé a réceptionné officiellement deux infrastructures issues d’un partenariat entre l’Association Afrique Solidaire et un promoteur privé, mardi 27 janvier 2026. Il s’agit d’un conteneur au profit du secrétariat général et du service de pédopsychiatrie réhabilité pour l’hôpital Yalgado.

Le service de pédopsychiatrie du Centre hospitalier universitaire Yalgado Ouédraogo (CHU-YO) a été totalement rénové et doté d’équipements adaptés en vue de l’amélioration des conditions d’accueil et de prise en charge des enfants. La remise des clés de l’infrastructure a eu lieu, mardi 27 janvier 2026. Cette belle action est le fruit d’une collaboration entre l’association Afrique Solidaire et le philanthrope Issaka Ouédraogo. Selon le directeur général du CHU-YO, Ousmane Néré, cette rénovation et les nouveaux équipements viennent renforcer les capacités opérationnelles des travailleurs de la santé. Au nom de l’ensemble des travailleurs du CHU-YO, il a remercié le philanthrope pour ce don. Pour le chef de service de la psychiatrie, Dr Boubacar Bagué, ce don est la bienvenue parce que la pédopsychiatrie a souffert pendant longtemps de la vétusté de ses locaux et du manque d’équipements.

« Le service de pédopsychiatrie est fréquenté par des enfants qui ont besoin d’un cadre agréable et accueillant. Nous constatons une augmentation de la demande et il va de soi que nous puissions avoir un cadre convivial pour permettre aux enfants de s’épanouir, retrouver la santé mentale et développer des acquisitions. Ce don va nous aider à donner le meilleur de nous-mêmes en tant que soignants. En même temps, les enfants seront heureux d’être accueillis dans cette structure. », a-t-il expliqué.

En plus de la réhabilitation, Issaka Ouédraogo a offert un bureau mobile en conteneur de nouvelle génération, entièrement aménagé et fonctionnel, au secrétariat général du ministère de la Santé. Pour le directeur de cabinet du ministre de la Santé, Adjima Combary, ce don vient améliorer les conditions de travail des agents de la santé. « Ce nouveau bureau vient faciliter l’accueil, le traitement des informations, le recueil et compilations des plaintes des patients », a-t-il poursuivi. Au nom du ministre, il a remercié le donateur pour les deux infrastructures.

Le philanthrope, Issaka Ouédraogo, a confié que son geste est symbolique et vient naturellement du fond de son cœur. « A travers ces réalisations, j’ajoute ma pierre à la construction du pays », a-t-il fait savoir. Il a lancé un appel à tout Burkinabè d’apporter sa contribution pour la construction du pays.

Nadège YE

Ahmed Abdoul Aziz HEBIE

(Stagiaire)