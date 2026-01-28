Primature: le Premier ministre félicite des agents admis à la retraite

Le Premier ministre, chef du gouvernement, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a reçu en audience, ce mercredi 28 janvier 2026 à Ouagadougou, les agents de la Primature admis à faire valoir leurs droits à la retraite au titre de l’année 2025, ainsi que ceux appelés à d’autres fonctions.

‎

Cette rencontre, empreinte de respect et de gratitude, s’inscrit dans la tradition de la Primature pour célébrer l’engagement de celles et ceux qui ont consacré leur temps, leur énergie et leur expertise au service de l’Etat. Au nom des retraités, M. Sanou Dié a exprimé une profonde reconnaissance au Premier ministre et au gouvernement pour la confiance, l’accompagnement et les responsabilités assumées au fil des années. Il a rappelé le parcours de femmes et d’hommes qui ont servi « au cœur battant de l’action gouvernementale », traitant des dossiers stratégiques avec rigueur, loyauté et sens de l’Etat.

Selon lui, servir à la Primature a représenté bien plus qu’une carrière : une école de responsabilité, de discipline, de courage et de dépassement de soi, où l’intérêt général a toujours prévalu. Il a également salué le leadership inspirant du chef du gouvernement, dont l’exemplarité demeure un repère pour l’ensemble de l’administration publique.

Le Premier ministre a, pour sa part, salué la contribution déterminante de ces agents qui, par leur dévouement et leur professionnalisme, ont renforcé la continuité, la stabilité et la crédibilité de la Primature. Il leur a adressé ses vœux chaleureux pour une retraite paisible, utile et épanouie, au service du Burkina Faso.

Les nouveaux retraités ont également transmis un message d’encouragement à leurs collègues encore en fonction, les invitant à demeurer solidaires et engagés face aux défis majeurs qui attendent l’institution. Ils ont réaffirmé leur disponibilité morale et intellectuelle à accompagner la Primature en tant qu’« Anciens de la Maison », prêts à partager leur expérience lorsque, cela pourra éclairer ou soutenir l’action publique. « Nous rendons nos badges et nos dossiers, mais pas notre loyauté. Nous restons disponibles pour conseiller, pour partager un souvenir ou éclairer l’histoire d’un dossier », a confié leur représentant.

‎

𝐃𝐂𝐑𝐏/𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞