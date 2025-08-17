Plan d’actions intérimaire des Nations unies pour le développement: le gouvernement échange sur la mise en œuvre

Une délégation de l’exécutif burkinabè composée des ministres chargés des Affaires étrangères, de l’Economie et des Finances, et celle chargée de la Coopération régionale, a eu une séance de travail en fin de journée du 14 août 2025, avec la coordinatrice résidente du système des Nations unies au Burkina Faso, accompagnée de ses collaborateurs.

Il était question pour ces représentants du système des Nations unies au Burkina Faso, de faire le point de la mise en œuvre du Plan d’actions intérimaire des Nations unies pour le développement (UNIDAP) au Burkina Faso, qui s’étend sur la période 2023-2025. Le portefeuille budgétaire y relatif est orienté vers trois axes majeurs à savoir, le programme d’appui à la transformation des systèmes alimentaires, le programme transformateur pour renforcer la transition humanitaire, de développement et de paix, et le programme d’appui à la stabilisation et à la coopération transfrontalière au Burkina Faso.

Selon la partie onusienne, elle a recentré ses interventions au Burkina en s’alignant sur les priorités du gouvernement burkinabè de sorte à soutenir le pays dans ses efforts de stabilisation, de résilience et de développement durable. Au cours des échanges les responsables onusiens ont aussi présenté la vision de l’UNIDAP pour l’année 2025, notamment une réorientation des ressources vers des programmes transformateurs. Après avoir soulevé quelques inquiétudes sur l’approche du Système des Nations unies dans la mobilisation des ressources, les deux ministres ont indiqué qu’ils feront une analyse de la situation avec l’ensemble du gouvernement, avant d’adopter la démarche à suivre.

Le but étant de parvenir à une convergence de comprehension et de vues, dans le mécanisme de mobilisation des ressources auprès des partenaires. Le gouvernement a aussi souligné la nécessité, pour le Système des Nations unies, de toujours travailler en étroite collaboration avec les départements sectoriels concernés par les différents programmes pour plus d’efficacité dans les interventions.

DCRP/MAECR-BE