Pour un bœuf, il écope de 3 ans de prison ferme

T.M, 39 ans, est employé de commerce domicilié à Bobo-Dioulasso. Il a comparu devant la Chambre correctionnelle du TGI de Bobo-Dioulasso, vendredi 10 octobre 2025, pour abus de confiance. Il lui est reproché d’avoir, le 26 août dernier, détourné ou dissipé un bœuf appartenant à O.A. Ledit bœuf, d’une valeur de 275 000 F CFA, lui avait été remis afin qu’il le vende et remette l’argent au propriétaire. A la barre, le prévenu a reconnu les faits, mais s’est défendu en expliquant avoir perdu l’argent après la vente. « J’ai pu vendre le bœuf à 275 000 F CFA, mais c’est 35 000 que (…)

Noufou NEBIE

Joanny SOW