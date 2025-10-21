Rentrée académique 2025-2026 : l’institut 2iE accueille 760 nouveaux étudiants

L’Institut international d’ingénierie de l’eau et de l’environnement (2iE) a organisé la cérémonie d’accueil de ses nouveaux étudiants, vendredi 17 octobre 2025 à Ouagadougou.

Chaque année, de nouveaux étudiants accourent, pour se faire former à l’école de l’ingénierie de l’eau et de l’environnement. Pour cette rentrée académique 2025-2026, 428 nouveaux étudiants en présentiel et 332 en ligne de 18 pays africains ont pris d’assaut les enceintes de l’Institut international d’ingénierie de l’eau et de l’environnement (2iE).

La cérémonie solennelle de leur accueil, a eu lieu, vendredi 17 octobre 2025 à Ouaga-dougou. Le directeur général de l’institut 2iE, Pr El hadji Bamba Diaw a affirmé que les nouveaux étudiants ont fait leur entrée dans une communauté d’excellence, reconnue en Afrique et au-delà pour sa rigueur académique, scientifique et son engagement pour le développement durable du continent.

« C’est un espace de vie, d’apprentissage, de créativité où la pratique et l’innovation vont de pair », a-t-il indiqué. Il a donc invité les apprenants à aborder cette nouvelle étape de parcours académique avec détermination, curiosité et esprit d’ouverture dans la discipline et l’humilité. « Travaillez avec rigueur, respectez vos camarades, enseignants

et le personnel administratif », a-t-il conseillé.

La réussite

Il leur a, par ailleurs, demandé à s’impliquer dans les activités socioculturelles afin que 2iE soit une opportunité pour eux de grandir, se surpasser et préparer leur future carrière professionnelle. « Je puis vous assurer que l’ensemble du personnel se tient à votre disposition pour vous garantir les meilleures prestations et encadrement », s’est-il adressé aux étudiants. Le président de l’association des étudiants de 2iE, Abdoulaye Kaboré, a souhaité la bienvenue aux nouveaux étudiants avant de les inviter à s’impliquer dans les activités académiques, culturelles et sportives, tout en gardant le cap sur la réussite académique.

L’ambassadeur de la République du Tchad au Burkina Faso, Mahamat Saleh Adoum Ahmat a soutenu que l’institut 2iE est une structure de référence en Afrique. Pour lui, c’est un système qui est en train de mettre en place un produit fini de qualité sur le marché africain et mondial. Il a laissé entendre que c’est une fierté pour lui d’avoir assisté à la rentrée des nouveaux étudiants de 2iE venus d’horizons divers. Le diplomate tchadien a souhaité que l’institut ait des représentations dans les pays membres. L’étudiante burkinabè à l’institut 2iE, Miranda Koella a confié avoir pris l’engagement de porter le flambeau haut, de représenter au mieux l’institut et de transmettre plus tard le flambeau à la prochaine promotion.

Aux cours de la cérémonie, les nouveaux étudiants ont eu droit à une projection vidéo rétrospective de l’année académique 2024-2025, une présentation des services généraux, du règlement des études, des structures d’accompagnement, d’orientation et de protection des étudiants…La passation de flambeau entre les anciens et nouveaux étudiants, suivi de la signature de la charte de l’étudiant ont été aussi les temps forts de la cérémonie d’accueil. Basé à Ouagadougou, 2iE est un institut inter-états africains d’enseignement supérieur et de recherche depuis plus de 50 ans. Il a pour mission de former des ingénieurs, techniciens et chercheurs capables de répondre aux défis majeurs de l’Afrique, entre autres, dans les domaines

de l’eau et l’assainissement, l’aménagement hydro-agricole, l’électricité et l’énergétique, le génie civil, l’entrepreneuriat etc.

Gbetcheni Constantin Bertrand KAMBIRE