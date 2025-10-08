Rentrée scolaire: le groupe SOCOM Burkina offre des kits scolaires aux élèves de Pèlègtenga

Le Président-directeur général du groupe Société de commerce moderne (SOCOM) Burkina a remis, au cours d’une cérémonie, le mardi 7 octobre 2025 à Pèlègtenga dans la commune de Dapelgo, des kits scolaires aux élèves du lycée et des écoles primaires du village et ses environs.

Les élèves de Pèlègtenga dans la commune rurale de Dapelgo et des villages environnants affrontent désormais la rentrée scolaire en toute quiétude. En effet, six établissements du primaire et du post-primaire ont reçu ce mardi 7 octobre 2025 à Pèlègtenga dans

la commune rurale de Dapelgo (Région de Oubri) des kits scolaires. Le don est venu d’un fils de la localité, El hadj Boukaré Ouédraogo, Président-directeur général (PDG) du groupe Société de commerce moderne (SOCOM Bur-kina). « Quand j’ai commencé la classe de CP1 dans les années 1980, c’était sous un arbre que l’enseignant nous dispensait les cours. C’était sur un tas de sable que nous avons appris à écrire.

Aujourd’hui, nous rendons grâce à Dieu. C’est pourquoi, j’ai décidé de soutenir mes petits frères », a-t-il relaté. Le donateur pense à travers son geste, apporter sa contribution à bâtir un Burkina meilleur et résilient dans un contexte de défi sécuritaire. Aux bénéficiaires, il les a invités à travailler avec assiduité et à respecter leurs parents et leurs enseignants. « Vous avez en vous la capacité de transformer vos rêves en projets concrets. Les fournitures scolaires sont essentielles pour la réussite scolaire », a-t-il lancé. El hadj Ouédraogo est convaincu qu’éduquer un enfant, c’est investir dans le capital humain qui fait marcher la société en créant un environnement propice, à la tolérance et au respect des différences culturelles.

« L’éducation nous offre les outils pour comprendre le monde, pour questionner, pour innover et pour participer activement à la vie de la communauté », a-t-il précisé. Il a rendu un hommage aux enseignants pour leur dévouement et leur professionnalisme.

« Vous êtes les artisans du futur, ceux qui plantent les graines de la connaissance et les accompagnent vers la maturité et l’autonomie », a-t-il loué.

« Les enseignants sont des artisans du futur »

Il a alors annoncé des remises de kits scolaires à une cinquantaine d’écoles à

Ouagadougou dans les jours à venir. Après les bénédictions des autorités coutumières,

visiblement émues par le geste d’un des leurs, le proviseur du lycée de Pèlègtenga, Justin Ouédraogo a rappelé que le donateur n’est pas à son premier geste. « Notre lycée a ouvert ses portes en 2019 avec l’appui du PDG du groupe SOCOM Burkina. Depuis cette date, il offre à chaque début d’année des kits aux apprenants », a-t-il indiqué. Il a appelé les enfants à se battre en classe pour ne pas décevoir le donateur.

Cet appel a reçu un écho favorable, car la représentante des élèves, Claudine Ouédraogo, a promis faire honneur à leurs parents et à leur bienfaiteur par le travail. Quant au directeur provincial de l’éducation pré-scolaire, primaire et non formelle de Bassitenga, Yacouba Guigma, il a relevé que les fournitures scolaires sont des outils de base de l’éducation et il souhaite que les élèves transforment les efforts du donateur en résultats en fin d’année. « Avec ce geste, vous avez les chances pour emprunter le chemin de l’école en toute dignité », a-t-il adressé. Soulignant que l’éducation est le plus grand chantier des autorités, il a rassuré les enseignants de sa disponibilité à les accompagner dans leur noble métier.

Adama SEDGO