Développement économique et durable: promouvoir l’entrepreneuriat vert des jeunes

Le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, Anûuyirtole Roland Somda, a présidé la séance de consultation avec les parties prenantes sur la promotion de l’entreprenariat vert au Burkina Faso, le mardi 7 octobre 2025, à Ouagadougou.

En vue de promouvoir un entreprenariat respectueux de l’environnement et porteur de développement durable au Burkina Faso, le ministère des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, à travers son secrétariat permanent Youth connect Burkina, vise à renforcer le dialogue entre acteurs institutionnels, partenaires techniques et financiers, organisations de jeunes et du secteur privé.

A cet effet, il a organisé, une séance de consultation, mardi 7 octobre 2025 à

Ouagadougou. Le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, Anûuyirtole Roland Somda, a indiqué que cette séance d’échanges a été initiée par la Fondation Tony Elumelu (TEFConnect), en collaboration avec la banque UBA Bur-kina Faso et le Secrétariat permanent Youth Connect Burkina. Il a laissé entendre que la séance vise à découvrir le dispositif TEF Connect et sa composante liée à l’entrepreneuriat vert, identifier des axes d’alignement en matière de politique publique et de plaidoyer.

Il s’agit également d’explorer des opportunités d’accompagnement et d’impliquer les jeunes ainsi que les bénéficiaires pour accroître la visibilité et l’impact du programme.

A cela, il a signalé que le bilan des opérations au Burkina parle de lui-même. « TEF Connect a permis de former et de financer 378 entrepreneurs, pour un montant global d’environ 450 millions de francs CFA », a-t-il dévoilé.

L’engagement de UBA Burkina à accompagner les priorités nationales

Mais au-delà de ces chiffres, il a déploré une autre réalité cachée. Celle du faible nombre de jeunes bénéficiaires du Burkina Faso comparativement aux autres pays africains. Pour lui, il est donc opportun de se pencher sur les éventuels mécanismes pouvant permettre une participation plus accrue des jeunes et femmes du Burkina au programme. Tout en rappelant que TEF Connect est une initiative d’autonomisation des jeunes et des femmes en Afrique et particulièrement au Burkina, Roland Somda a exprimé la reconnaissance de son département à la Fondation Tony Elumelu.

La directrice générale de UBA Burkina, Rasmata Djibo, a souligné que cette rencontre est une opportunité stratégique de pouvoir renforcer positivement la position de UBA comme banque partenaire de la jeunesse et de l’entreprenariat, en soutenir les priorités nationales en matière de transition écologique et de développement durable et en créant des passerelles entre l’écosystème financier, les acteurs publics et les entrepreneurs verts. Elle a confié que UBA Burkina reste déterminée à jouer pleinement son rôle en tant que partenaire de TEF. « Nous continuerons à soutenir les projets porteurs, à promouvoir l’innovation responsable et à faciliter l’accès aux opportunités pour les jeunes »,

a-t-elle dit.

Gbetcheni Constantin Bertrand KAMBIRE

(Collaborateur)