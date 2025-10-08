Eliminatoires Coupe du monde 2026/ Sierra Leone-Burkina Faso ( 0-1): les Etalons font enfin plier les Leone Stars

Les Etalons du Burkina Faso se sont imposés face aux Leone Stars de la Sierra Leone, le mercredi 8 octobre 2025 au stade Samuel Doe de Monrovia. Une rencontre comptant pour la 9e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

On savait la tâche laborieuse, mais les Etalons l’ont accomplie avec succès non sans souffrir. Ce 8 octobre 2025 sur la pelouse synthétique du stade Samuel Doe de Monrovia, au Libéria, les Burkinabè ont obligé les Sierra Leonais à s’incliner pour la première fois. Un coup de tête de Mohamed Zoungrana (42e ) a suffi pour cela, dans une première mi-temps difficile pour les Etalons. Il a en effet fallu à Bertrand Traoré et ses camarades, une bonne dose de concentration pour se sortir de la pression à leur imposée par les Leone Stars sur les premières 45 mn. Kylian Nikiéma a dû se déployer de manière spectaculaire à plusieurs reprises pour garder les cages des Burkinabè inviolées devant la menace répétée, portée par le trio d’attaquants sierra leonais Augustus Kargbo, Ibrahim Kamara et le capitaine Ansu Keita Kamara.

C’est notamment le cas à la 37e et à la 39e minutes lorsque le gardien burkinabè repousse du bout des gants le plat du pied de Kargbo et immédiatement après, la tentative d’Ibrahim Kamara. Devant cette trop grande facilité des Leone stars à se retrouver entre les lignes adverses, la défense des Etalons est mise à rude épreuve et Rachid Ayindé finit par être averti à la 39e minute. La réponse des garçons de Brama Traoré est principalement construite par Dango Ouattara et Bertrand Traoré dans les couloirs. Contre le cours de la partie, Mohamed Zoungrana, sur corner, surgit au premier poteau pour placer une tête croisée et ouvrir le score pour les Burkinabè (42e).

Une autre claquette de Kylian Nikiéma une minute plus tard permettra aux siens d’aller à la pause avec un avantage au score, et ce qui devrait être une ascendance psychologique. Mais les Sierra Leonais ne l’entendent pas de cette oreille. Ils reviennent de l’oxygènation comme ils y sont allés et cette fois-ci c’est Issoufou Dayo qui est sanctionné du carton jaune (58e) pour son intervention sur le très remuant Kargbo qui filait au but. Les ajustements opérés par Brama Traoré dans le dernier quart d’heure n’ont pas émoussé l’ardeur des Leone stars qui sont restés menaçants avec l’apport des nouveaux entrants Alhassane Koroma et Samuel Gandi. Avec cette victoire, le Burkina Faso conserve la seconde place du groupe A.

La tête du classement de la poule est occupée par l’Egypte qui a battu Djibouti (3-0) et se qualifie pour la Coupe du monde 2026. Quant aux Etalons, ils devront lors de la dernière journée, face à l’Ethiopie le 12 octobre prochain au stade du 4-Août, bien négocier ce match à domicile pour espérer accrocher l’un des quatre meilleurs deuxièmes au classement de ces éliminatoires zone Afrique, pour les barrages.

Voro KORAHIRE

Monrovia (Libéria)

Classement du groupe A à l’issue de la 9e journée

1er Egypte 23 pts+17

(qualifié)

2e Burkina Faso 18pts+13

3e Sierra Leone 12pts+1

4e Guinée Bissau 10pts-1

5e Ethiopie 9pts-3

6e Djibouti 1pt-27

Résultats de la 9e journée dans le groupe A

Sierra Leone # Burkina Faso 0-1

Djibouti # Egypte 0-3

Ethiopie # Guinée-Bissau 1-0