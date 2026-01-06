Rétro 2025/Financements publics: les fonds nationaux passent de 14 à 4 pour plus d’efficacité

Le Conseil des ministres, en sa séance du jeudi 20 novembre 2025, a adopté 4 décrets portant réorganisation de 14 fonds nationaux désormais regroupés en 4. L’objectif est d’accompagner le développement industriel du pays des Hommes intègres et de soutenir le secteur privé national.

Par souci d’efficacité, le gouvernement burkinabè a décidé de la fusion des fonds nationaux. La décision a été prise lors du conseil des ministres du jeudi 20 novembre 2025. 4 projets de décret ont consacré cette décision, ramenant ainsi le nombre de fonds de 14 à 4.

Le premier projet de décret porte sur la création du Fonds burkinabè de développement économique et social (FBDES) dénommé « Tõogo » en langue nationale Mooré.

Ce nouveau fonds résulte de la fusion du Fonds burkinabè de Développement économique et social (FBDES), du Fonds d’appui aux activités rémunératrices des femmes (FAARF), de l’Agence de financement et de promotion des petites et moyennes entreprises (AFP-PME), du Fonds Dumu Ka Fa (FDK), du Fonds Faso Kuna Wili (FKW), du Fonds national d’Appui aux Travailleurs déflatés et retraités (FONA-DR) et du Fonds de développement culturel et touristique (FDCT).

Le rapport explique que ce nouveau fonds a été mis en place dans la dynamique de rationalisation et d’amélioration de l’efficacité des institutions publiques et permettra de fédérer les ressources nationales et internationales dédiées au financement des activités de développement économique, de rationaliser les dépenses de fonctionnement, d’améliorer la supervision et le contrôle des opérations de financement des bénéficiaires.

Le deuxième projet de décret a acté la création du Fonds d’appui au sport et à la presse privée (FASP) dénommé « Wassa Bondo » qui signifie, en langue nationale Dioula « le grenier du succès ». La mission du FASP (fusion du Fonds national pour la promotion du sport et des loisirs avec le Fonds d’appui à la presse privée) est de contribuer par le financement, à la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de promotion du sport et des loisirs et à l’accompagnement des entreprises de presse privée.

Ce nouvel instrument permettra de renforcer la cohérence des interventions publiques, d’optimiser la gestion des ressources financières et humaines et d’accroître l’impact des actions du gouvernement en matière de sport, des loisirs et de la presse privée.

Le troisième projet de décret a porté sur la création du Fonds de soutien à l’éducation et à la recherche (FOSER) dénommé « Bãngr baoobo » en langue nationale Mooré qui signifie « Recherche du savoir ». Le FOSER résulte de la fusion du Fonds d’appui à la formation professionnelle et à l’Apprentissage (FAFPA), du Fonds national pour l’éducation et la recherche (FONER) et du Fonds national de la recherche et de l’innovation pour le développement (FONRID).

Il a pour mission de contribuer à la mise en œuvre de la politique gouvernementale en matière de formation, de recherche et d’innovation, en offrant un cadre sécurisé et unifié de financement.

Le quatrième fonds créé est le Fonds d’assistance sociale et de solidarité nationale (FASSN) dénommé « Seenimin » en langue nationale Bwamu qui signifie « Entraide ». Le Fonds « Seenimin » est issu de la fusion du Fonds national de solidarité et de résilience sociale (FNS-RS) et du Fonds d’assistance judiciaire (FAJ). Sa mission est de contribuer à la prise en charge des personnes et groupes sociaux vulnérables ou en détresse par le financement des actions humanitaires ainsi qu’à l’exercice de leur droit en justice.

Au sortir du conseil, le ministre chargé de l’Economie, Dr Aboubacar Nacanabo, a tenu à rassurer que tous les emplois seront préservés.

Alpha Sékou BARRY

Alphasekoubarry.com