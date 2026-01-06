SOTRACO : vaste opération de détection de substance incompatible avec la conduite chez le personnel roula

Kantigui a appris que la direction générale la Société de transport en commun (SOTRACO) a initié, en partenariat avec l’Agence nationale pour la sécurité sanitaire de l’environnement, de l’alimentation, du travail et des produits de santé (ANSSEAT), une vaste opération de dépistage et de prévention des substances psychoactives de son personnel roulant. Ainsi, a-t-on confié à Kantigui, sur plus de 300 machinistes (conducteurs), des prélèvements rigoureux sont effectués pour détecter toute substance incompatible avec la conduite (amphétamines, produits dopants, etc.), afin de (…)

