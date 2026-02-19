Salam du Ramadan/ La sincérité : une lumière au cœur des actes

Au nom d’Allah, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux.

Louanges infinies à Allah et paix et bénédictions au Prophète et à l’ensemble des croyants. La sincérité est l’une des plus grandes lumières qu’Allah dépose dans le cœur de Son serviteur. Elle est la lumière invisible qui donne vie aux actes visibles, la flamme intérieure sans laquelle les œuvres, aussi nombreuses soient-elles, demeurent froides, vides et sans saveur spirituelle. Le Ramadan, mois de purification et d’élévation, est un moment privilégié pour interroger la qualité de cette lumière en nous : sommes-nous sincères dans notre relation à Allah, dans notre adoration, dans nos intentions et dans nos engagements ?

La sincérité est le socle sur lequel repose toute démarche spirituelle authentique. Sans elle, la foi s’affaiblit, l’adoration se déforme et la relation avec Allah se trouble. Avec elle, même les actes modestes deviennent immenses, et les gestes ordinaires se transforment en actes d’adoration. Cet état des faits oblige à un certain nombre d’éclaircissements. D’abord, la sincérité consiste à orienter exclusivement ses intentions vers Allah, sans recherche de reconnaissance humaine, de prestige social ou de bénéfice personnel. Etre sincère, c’est agir pour Allah seul, parce qu’Il est digne d’être adoré, aimé et obéi. C’est libérer le cœur de toute forme de concurrence intérieure : le regard des gens, leurs louanges ou leurs critiques n’ont plus de pouvoir décisif sur l’âme sincère.

En réalité, la sincérité est avant tout un acte du cœur. Elle ne se mesure pas à l’apparence des œuvres, mais à la direction intime qui les motive. Deux personnes peuvent accomplir le même acte, au même moment et de la même manière ; l’une sera élevée auprès d’Allah, l’autre n’en tirera aucun bénéfice spirituel. La différence ne réside pas dans l’acte lui-même, mais dans l’intention qui l’accompagne. Le Ramadan nous apprend cette leçon avec force. Le jeûne, par nature, est un acte discret : nul ne peut vérifier avec certitude si une personne jeûne réellement ou non. Cette discrétion fait du jeûne une école exceptionnelle de sincérité. Le croyant s’abstient de boire, de manger et de satisfaire ses désirs, non par contrainte sociale, mais par conscience de la présence d’Allah, même dans la solitude. Ensuite, il importe de préciser que la sincérité est une lumière fragile, sans cesse menacée par des obscurités intérieures. Parmi les plus dangereuses figure l’ostentation, ce désir d’être vu, admiré ou valorisé par les autres à travers ses actes religieux.

L’ostentation peut s’insinuer subtilement dans le cœur, parfois sans que l’on en ait pleinement conscience. Elle peut apparaître lorsque l’on embellit ses actes en public, lorsque l’on ressent de la joie non pas pour l’acceptation d’Allah, mais pour les compliments des gens, ou encore lorsque l’on se décourage dans l’adoration en l’absence de témoins. L’ostentation ne détruit pas seulement la valeur des œuvres ; elle détourne progressivement le cœur d’Allah vers les créatures. Une autre menace, plus discrète encore, est l’autosatisfaction spirituelle. Elle survient lorsque le croyant commence à admirer ses propres actes, à se sentir supérieur aux autres ou à se croire à l’abri des manquements.

Cette attitude éteint la lumière de la sincérité, car elle remplace la conscience de la dépendance envers Allah par une illusion d’autosuffisance. Le Ramadan nous enseigne l’humilité : malgré nos efforts, nos prières et nos sacrifices, nous restons des serviteurs faibles, ayant constamment besoin de la miséricorde et de l’acceptation d’Allah. En outre, la sincérité transforme l’adoration en rencontre intime avec Allah. Une prière accomplie avec sincérité devient un moment de dialogue et de proximité ; une invocation sincère, même brève, peut ouvrir des portes immenses ; une aumône donnée discrètement purifie le cœur avant même de soulager le nécessiteux.

Pendant le Ramadan, le croyant multiplie les actes d’adoration. Mais la multiplication des actes n’est bénéfique que si elle s’accompagne d’une purification de l’intention. Il est parfois préférable d’accomplir moins d’actes, mais avec une présence du cœur et une sincérité véritable plutôt que d’enchaîner des pratiques mécaniques et distraites. La sincérité invite à se poser régulièrement cette question essentielle : pour qui est-ce que je fais cela ? Est-ce pour Allah ou pour nourrir une image de piété, même intérieurement ? Cette interrogation, répétée avec honnêteté, est un puissant moyen de raviver la lumière de la sincérité. Par ailleurs, il sied de remarquer que la sincérité ne se limite pas aux rites religieux ; elle se manifeste aussi dans la relation aux autres. Etre sincère, c’est être vrai, loyal, juste et bienveillant, sans duplicité ni calcul.

C’est vouloir le bien pour autrui, même lorsque cela ne nous apporte aucun avantage. Un cœur sincère ne manipule pas la religion pour dominer, humilier ou exclure. Il comprend que la proximité avec Allah se reflète nécessairement dans la qualité du comportement envers les créatures. Ainsi, la sincérité éclaire les relations familiales, apaise les tensions sociales et renforce la confiance mutuelle. Durant le Ramadan, cette lumière est appelée à se diffuser largement : dans la patience face aux provocations, dans le pardon accordé à ceux qui ont blessé, dans la générosité envers les plus vulnérables. La sincérité, parce qu’elle est une lumière sociale, donne à ces actes une profondeur spirituelle qui dépasse leur simple dimension morale. Enfin, la sincérité n’est pas un état acquis une fois pour toute ; elle est un combat permanent.

Elle nécessite une vigilance constante du cœur, une remise en question régulière et une supplication sincère à Allah pour qu’Il purifie nos intentions. Parmi les moyens de la cultiver figurent la discrétion dans les actes, la fréquentation des personnes humbles et sincères, la méditation sur la grandeur d’Allah et la petitesse de l’ego, ainsi que l’acceptation lucide de ses propres faiblesses. Plus le serviteur prend conscience de son besoin d’Allah, plus sa sincérité se renforce. Le Ramadan est une opportunité unique pour initier ou renforcer ce cheminement.

Les nuits de prière, les moments de solitude, la fatigue du jeûne et la douceur des invocations créent un terrain favorable à l’épuration des intentions. En conclusion, la sincérité est une lumière silencieuse mais puissante. Elle n’attire pas nécessairement les regards, mais elle éclaire durablement le cœur et donne aux actes une valeur éternelle. Elle est le secret des œuvres acceptées et la clé d’une relation authentique avec Allah.

Que ce Ramadan soit pour chacun de nous un moment de retour sincère vers Allah, un temps de purification intérieure et un point de départ vers une vie animée par cette lumière précieuse. Puisse Allah nous accorder la sincérité dans nos paroles, dans nos actes et dans nos intentions, et faire de nous des serviteurs dont les cœurs ne recherchent que Son agrément.

NB : La foi musulmane est une foi active qui impose un devoir de présence.

Dr Inoussa COMPAORE

Imam à l’AEEMB et au CERFI