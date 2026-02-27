Salam Ramadan / La Confiance en Allah : une lumière qui apaise et fortifie

Au nom d’Allah, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux.

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur Son Messager et sur tout croyant.

Parmi les lumières les plus apaisantes que le Ramadan ravive dans le cœur du croyant, figure la confiance en Allah. Dans un monde marqué par l’incertitude, les épreuves et l’instabilité, la confiance en Allah devient un refuge intérieur, une ancre solide qui stabilise le musulman.

La confiance ne signifie ni passivité ni abandon de l’effort. Elle est l’équilibre entre l’action responsable et l’abandon confiant au décret divin. Il s’agit de s’en remettre à Allah sans renoncer à l’effort. C’est aussi un des enseignements clés du Ramadan. Il nous enseigne cette harmonie par laquelle nous faisons l’effort de jeûner, de prier, d’invoquer, puis nous laissons à Allah le soin d’accepter, de multiplier et de bénir. Nous ne pouvons ne rien faire et nous attendre aux fruits comme ceux qui ont œuvré.

Nous devons comprendre que la confiance en Allah passe par le fait d’agir et de s’en remettre ensuite à Lui. Et Allah nous encourage à cela quand Il nous dit : « Et quiconque place sa confiance en Allah, Il lui suffit » (Sourate 65 verset 3). Ce verset nous résume l’essence même de la confiance en Allah à savoir que le musulman doit avoir la certitude qu’Allah est suffisant comme Soutien, Protecteur et Garant.

Mais la confiance authentique ne consiste pas à négliger les causes. Le Prophète Mouhammad a enseigné à un homme qui laissait sa monture sans l’attacher : « Attache-la et place ta confiance en Allah ». Ce propos établit un principe fondamental : prendre les moyens ne contredit pas la confiance, au contraire, elle la complète.

Il nous montre que la confiance ne signifie pas d’abandonner nos responsabilités mais plutôt de prendre toutes les précautions nécessaires (notion de cause, d’efforts à réaliser de la part du croyant) tout en mettant notre confiance en Allah pour le résultat. Ainsi, le croyant agit avec sérieux, planifie avec sagesse, puis remet le résultat entre les mains d’Allah.

Soulignons, ici, que le Ramadan est une véritable école de confiance quotidienne. En effet, le jeûne est un exercice pratique de confiance. Chaque jour, le croyant s’abstient de ce qui lui est vital, convaincu qu’Allah le soutiendra. C’est dans cette dynamique qu’il renonce au visible (nourriture, boisson) pour rechercher l’invisible (récompense, proximité divine). Et lorsqu’arrive l’heure de la rupture, il constate que la promesse d’Allah est vraie : après la difficulté vient la facilité conformément à la parole divine « A côté de la difficulté, est certes, une facilité » (Sourate 96 verset 6).

Toutefois, nous devons préciser que la confiance en Allah trouve son véritable sens dans les épreuves. Elle doit être pour le musulman une lumière dans l’obscurité. C’est dans l’épreuve qu’elle prend toute sa dimension. Lorsque les solutions humaines semblent limitées, le croyant se souvient que la puissance d’Allah ne connaît aucune limite. Il croit en la sagesse divine conformément à ce qu’Allah nous dit : « Peut-être détestez-vous une chose alors qu’elle est un bien pour vous » (Sourate 2 verset 216).

Ce verset invite à une lecture confiante des événements. Ce que nous percevons comme perte peut être protection. Ce que nous interprétons comme retard peut être préparation. Aussi, il ne tombe pas dans le désespoir. Il croit en ce qu’Allah nous dit « Dis-leur : « Rien ne nous arrivera qui n’ait été décrété par Allah. Il est notre Protecteur. C’est à Allah seul que doivent s’en remettre les croyants » » (Sourate 9 verset 51).

Le Ramadan, par ses efforts et ses renoncements, nous entraîne à accepter l’inconfort temporaire pour un bien supérieur. Il nous habitue à patienter en ayant confiance que la récompense dépasse la difficulté.

Par ailleurs, la confiance en Allah produit d’énormes fruits précieux pour le croyant. Effectivement, la confiance en Allah procure au croyant la sérénité parce que le cœur ne se laisse pas submerger par l’angoisse. Elle engendre le courage car le croyant agit sans être paralysé par la peur. Elle crée la constance dans le sens qu’il persévère même lorsque les résultats tardent. Aussi, l’équilibre émotionnel car le musulman confiant en Allah ne s’effondre pas face à l’échec ni ne s’enorgueillit face au succès.

Dans le sens de ses fruits, le Prophète a dit : « Si vous placiez votre confiance en Allah comme Il le mérite, Il vous accorderait votre subsistance comme Il l’accorde à l’oiseau : il part le matin le ventre vide et revient le soir rassasié ». L’oiseau ne reste pas dans son nid ; il s’envole, cherche, agit. Mais il ne doute pas de la subsistance d’Allah. Voilà l’image parfaite de la confiance en Allah.

C’est au regard de tout cela qu’il importe au musulman de cultiver quotidiennement la confiance en Allah. Et pour renforcer la lumière de la confiance il convient de multiplier les invocations en exprimant son besoin d’Allah, de méditer sur les bienfaits passés pour nourrir la confiance présente, de se rappeler que chaque situation est une épreuve ou une opportunité, d’associer constamment l’effort humain à l’abandon sincère au décret divin.

Le Ramadan est un terrain d’apprentissage. Si nous avons appris à faire confiance à Allah dans la faim et la fatigue, nous pouvons Lui faire confiance dans nos projets, nos inquiétudes et nos incertitudes.

Cependant, le musulman doit être très attentif face aux obstacles qui peuvent entraver sa confiance en Allah. En effet, plusieurs attitudes peuvent affaiblir la confiance. Il s’agit notamment de l’attachement excessif aux causes matérielles, de la peur exagérée du regard des gens, du doute constant face aux décrets divins et de l’impatience dans l’attente des résultats.

Le Ramadan corrige ces déséquilibres. Il apprend à relativiser les biens matériels, à purifier l’intention et à attendre avec patience l’acceptation divine.

La confiance ne signifie pas que tout se déroule selon nos attentes ; elle signifie que nous croyons fermement que ce qui se déroule est sous le regard et la sagesse d’Allah.

En fin de comptes, la confiance est une lumière qui stabilise l’âme. Elle est une lumière qui apaise les tempêtes intérieures. Elle ne supprime pas les épreuves, mais elle change la manière de les vivre. Elle transforme l’inquiétude en espérance et l’effort en adoration.

La confiance apparaît comme une lumière d’équilibre : agir sans arrogance, attendre sans anxiété, accepter sans résignation.

Puisse Allah remplir nos cœurs d’une confiance sincère en Lui.

Puisse-t-Il nous accorder la sérénité face à l’inconnu et la force dans l’épreuve.

Et puisse cette lumière de la confiance continuer d’illuminer nos vies bien au-delà du mois béni.

NB : La foi musulmane est une foi active qui impose un devoir de présence.

Dr Inoussa COMPAORE

Imam à l’AEEMB et au CERFI