Côte d’Ivoire : la formation en ingénierie du genre 2025-2026, 9e promotion lancée

La rentrée solennelle de la 9ᵉ promotion de la Formation en ingénierie du genre (FIG) de la Chaire UNESCO « Eau, Femmes et Pouvoir de Décisions » (CUEFPOD) s’est tenue le jeudi 26 février 2026 à Abidjan, sous la présidence de Madame Euphrasie Kouassi Yao, titulaire de la Chaire UNESCO « Eau, Femmes et Pouvoir de Décisions ».

Cette rentrée solennelle s’inscrit dans la dynamique de consolidation du positionnement de la CUEFPOD en tant qu’institution d’excellence dédiée à la formation, à la recherche et à l’action en faveur de l’intégration systématique de l’approche genre dans les politiques publiques, les programmes et les projets de développement.

L’événement a marqué le lancement officiel de l’année académique 2025-2026 de la Formation en ingénierie du genre, un programme qualifiant et innovant déployé depuis 2017-2018. Celui-ci vise à former des professionnels capables de concevoir, piloter et évaluer des interventions sensibles au genre, tant dans les secteurs public que privé.

Au cours de la cérémonie, les participant·e·s ont découvert les objectifs, l’architecture pédagogique et les modalités pratiques de la formation, dispensée majoritairement en ligne et complétée par des modules techniques portant notamment sur le leadership, le management et la gestion stratégique des médias sociaux. La présentation de la plateforme numérique dédiée aux cours a également permis aux auditeur·e·s de mieux appréhender leur environnement d’apprentissage.

Les échanges ont favorisé une immersion progressive des nouveaux auditeur·e·s, facilitant la prise de contact avec l’équipe pédagogique, la compréhension du parcours de formation ainsi que l’appropriation des outils méthodologiques mis à leur disposition. La cérémonie a également été marquée par un moment symbolique de passation entre promotions, illustrant la continuité de l’engagement en faveur de l’égalité de genre.

À travers cette nouvelle cohorte, la CUEFPOD réaffirme son ambition de renforcer durablement l’expertise nationale et régionale en Genre et Développement, en formant des acteurs capables d’impulser des transformations institutionnelles et sociales inclusives.

La cérémonie de lancement de l’année académique 2025-2026 de la 9ᵉ promotion de la FIG a réuni des personnalités issues de l’administration publique, du secteur privé et du monde académique, ainsi que des alumni des promotions précédentes, venus témoigner de l’importance stratégique du renforcement des compétences en matière de genre.

T.K.

À PROPOS DE LA CHAIRE UNESCO « EAU, FEMMES ET POUVOIR DE DÉCISIONS » (CUEFPOD)

Labellisée « Think Tank » par l’UNESCO, la Chaire UNESCO « Eau, Femmes et Pouvoir de Décisions » (CUEFPOD) est une structure internationale de référence dédiée à la promotion du genre, de l’égalité des chances femmes-hommes, de l’eau et du développement durable, à travers la recherche, la formation, l’action communautaire et l’innovation sociale. Créée en 2006 et dirigée par Madame la Ministre Euphrasie Kouassi Yao, la CUEFPOD s’impose depuis bientôt 20 ans (2006-2026) comme un acteur majeur du changement social, en accompagnant la transformation des mentalités, des politiques publiques et des pratiques institutionnelles. Elle a conçu et mis en œuvre plusieurs programmes phares aujourd’hui reconnus au plan national et international, notamment : le Compendium des Compétences Féminines de Côte d’Ivoire (COCOFCI), le programme CREA-PAIX (Communautés Régionales pour l’Autonomisation et la Paix), la Formation en Ingénierie du Genre (FIG), le MASTER Genre, Économie et Gestion Durable, ainsi que le Label GECE (Genre et Compétitivité des Entreprises). À travers ces initiatives, la CUEFPOD forme et accompagne une nouvelle génération d’expert(e)s, capables d’intégrer une approche genre transformative dans les politiques publiques, les stratégies d’entreprises et les projets de développement. En partenariat avec des universités, des organismes internationaux, des gouvernements, le secteur privé et la société civile, la Chaire œuvre à faire de l’égalité des chances entre les femmes et les hommes, les filles et les garçons, le pilier d’un développement équitable, durable et pacifique.