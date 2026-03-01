Faso- yaar : 25 tonnes de sucre écoulées par jour

JK. Sidwaya
Le vendredi 27 février 2026, à Ouagadougou, la société d’Etat « Faso -Yaar » a organisé un point de presse pour faire le bilan de l’opération spéciale de vente de produits de grande consommation, à l’occasion du jeûne musulman et du carême chrétien, lancé le 18 février.

Le mercredi 18 février 2026 à Ouagadougou, le ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, Serge Poda, lançait officiellement l’opération spéciale de vente des produits de grande consommation à travers les boutiques « Faso -Yaar ». Comment se passe l’opération ? la société d’Etat « Faso yaar » a fait ce vendredi 27 février 2026, à Ouagadougou, un point de presse pour faire le bilan. « Cela fait plus de 10 jours que l’opération a été lancée.

Le bilan est jugé satisfaisant, car en moyenne, 25 tonnes de sucre, 10 000 litres d’huile et 5 000 cartons de savon sont écoulés par jour. A ce stade, l’ensemble des localités prévues sont ravitaillées. A Ouagadougou, sur les 57 points de vente prévus, il ne reste que deux qui sont en cours de ravitaillement », a expliqué le directeur général de « Faso – Yaar », le commandant Moussa Bako

Selon le commandant, l’opération spéciale carême s’inscrit dans le cadre de la politique de régulation des prix et de lutte contre la vie chère. « Ainsi, le ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat favorise la commercialisation du sucre, des huiles, du savon et du jus à travers les boutiques « Faso- Yaar ». C’est la seconde fois en deux ans consécutifs qu’une telle opération est lancée à cette période », a-t-il confié. Il a invité, par ailleurs, les populations à profiter de cette opportunité pour acquérir les produits à des prix abordables. « Nous travaillons à ce que les stocks puissent être disponibles en vue de soulager les populations en cette période », a-t-il relevé. L’opération se poursuit jusqu’au 25 mars 2026

 

Valentin KABORE
(Collaborateur)

 

