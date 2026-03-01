Santé et sécurité au travail : L’usine METFASO RECYCLING SARL sommée d’arrêter ses activités pendant une semaine

Le Ministre des Serviteurs du Peuple, Monsieur Mathias TRAORE, a ordonné ce vendredi 27 février 2026 la suspension temporaire des activités de l’usine METFASO RECYCLING SARL, implantée à Dapelgo dans la région de Oubri.

Spécialisée dans le recyclage des batteries usagées, des canettes de boissons, des pneus et divers métaux, l’entreprise a été épinglée pour de graves manquements aux normes de la santé et de la sécurité au travail.

Cette décision est intervenue à l’issue d’une visite du ministre, accompagné du gouverneur de la région, Madame Sy Assétou BARRY/TRAORE, qui a pu constater de visu les conditions précaires dans lesquelles les employés travaillent.

La visite intervient après plusieurs alertes de la Direction régionale du travail et de la protection sociale de Oubri.

La Directrice régionale du travail et de la protection sociale, Madame Edith DABONE a rappelé qu’après une première inspection en septembre 2025, des mises en demeure avaient été adressées à l’entreprise, mais la majorité des recommandations n’a pas été respectée.

A l’en croire, un contrôle effectué le 24 février 2026 a confirmé la persistance des problèmes, notamment l’absence d’équipements de protection individuelle et collective, le dépassement des horaires légaux de travail, le manque de systèmes d’alarme et d’alerte ainsi que l’absence d’un comité de santé et de sécurité au travail.

Le Directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), Hermann Yacouba NACAMBO, a également relevé la non-déclaration de certains travailleurs à la CNSS, en violation de la réglementation qui impose un délai de huit jours pour enregistrer tout employé, permanent ou temporaire. Le Directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), Hermann Yacouba NACAMBO, a également relevé la non-déclaration de certains travailleurs à la CNSS, en violation de la réglementation qui impose un délai de huit jours pour enregistrer tout employé, permanent ou temporaire.

Il a insisté sur l’obligation de mettre en place un comité de santé et de sécurité au travail afin de prévenir les risques professionnels.

Face à ces constats, le Ministre des Serviteurs du Peuple, Mathias TRAORE a jugé les conditions de travail inacceptables et ordonné l’arrêt immédiat des activités de l’usine pour une durée d’une semaine.

Ce délai, selon le ministre, devra permettre à l’entreprise de se mettre en conformité avec la réglementation à savoir : l’acquisition d’équipements de protection pour les agents, le respect des horaires légaux de travail, la déclaration des travailleurs à la CNSS, la mise en place d’un dispositif de sécurité et d’élimination des dangers liés aux machines de production.

Pour le ministre, cette mesure vise à garantir la protection des travailleurs et à rappeler aux entreprises, l’importance du respect des normes sociales et sécuritaires.

L’usine METFASO RECYCLING SARL, implantée à Dapelgo, a démarré sa production en 2022.