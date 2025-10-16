Salon international des toilettes, de l’assainissement et de l’hygiène de Ouagadougou: la IIe édition prévue les 7 et 8 novembre 2025

Le comité d’organisation du Salon international des toilettes, de l’assainissement et de l’hygiène de Ouagadougou (SITAHO) a annoncé la tenue de la IIe édition de l’évènement, les 7 et 8 novembre prochain, à Ouagadougou au cours d’une conférence de presse, jeudi 16 octobre 2025, dans la capitale.

Les 7 et 8 novembre 2025, à Ouagadougou, précisément à l’Institut 2iE, va se tenir la IIe édition du Salon international des toilettes, de l’assainissement et de l’hygiène

de Ouagadougou (SITAHO). L’annonce officielle de la tenue de l’évènement sur le thème :

« Accélérer l’accès à l’assainissement pour tous : innover, financer, agir », a été faite par le comité d’organisation, jeudi 16 octobre 2025, dans la capitale. Selon la conférencière, Dr Noaga Inès Glwadys Zouré, le SITAHO, une biennale, est une « véritable » tribune d’échanges et d’actions concrètes pour apporter des solutions locales et durables aux défis de l’assainissement au Burkina Faso et à la sous-région.

« Le thème s’aligne pleinement sur la vision du Programme national d’assainissement des eaux usées et excrétas (PN-AEUE) et contribue à la mise en œuvre de la cible 6.2 des Objectifs de développement durable (ODD) qui vise d’ici à 2030, l’accès universel à un assainissement sûr, équitable et inclusif », a-t-elle déclaré. Dr Noaga Inès Gwladys Zouré, a rappelé que c’est dans cette dynamique que s’inscrit la IIe édition du SITAHO, un cadre stratégique de concertations, d’expositions et d’actions pour l’atteinte de la cible 6.2 des ODD au Burkina Faso.

« Le SITAHO 2025 vise à améliorer la qualité des services d’hygiène, d’assainissement et de gestion de l’eau au Burkina Faso, en s’alignant sur les programmes nationaux d’assainissement et de gestion intégrée des ressources en eau », a-t-elle indiqué. Mme Zouré a informé qu’au menu du SITAHO 2025, se trouvent des rencontres, des expositions et des échanges réunissant l’ensemble des acteurs techniques, économiques, scientifiques et institutionnels ainsi que le « grand public » grâce au soutien « actif » des parties prenantes du secteur « WASH/GIRE ».

« Comme à l’édition passée, il est attendu pour la présente, la participation d’au moins 500 personnes en présentiel et 10 000 visiteurs digitaux qui serviront de relais dans la sensibilisation plus globale pour atteindre nos objectifs. Des communications seront développées par des experts sur des thèmes précis, des ateliers techniques pour outiller les acteurs, des stands d’exposition couverts en continu, des conférences-débats, des rencontres B2B, des tables rondes avec des partenaires et des bailleurs », a-t-elle détaillé. Dr Zouré a ajouté qu’une session sera consacrée à la présentation des innovations technologiques (toilettes intelligentes, bio digesteurs, etc.)

Accélérer l’accès universel à l’assainissement au Burkina

« Par ailleurs, bien d’autres activités sont inscrites à l’ordre des 48 heures de cette IIe édition du SITAHO pour qu’elle soit un véritable hub régional afin d’accélérer l’accès universel à l’assainissement au Burkina Faso », a-t-elle laissé entendre. Qu’est-ce qui explique le choix du thème ? Quelles sont les innovations du SITAHO 2025 ? Qu’est-ce que le Sénégal peut apporter au SITAHO, parmi tant d’autres pays à l’image du Mali, le Niger, la Côte d’Ivoire, la Mauritanie, le Burkina Faso, etc. ?

Ce sont autant de questions posées par la presse au comité d’organisation du SITAHO 2025. Concernant la première question, Dr Noaga Inès Gwladys Zouré a précisé que le thème est inspiré des recommandations de la Journée mondiale des toilettes 2024 en lien avec le changement climatique et l’investissement dans le secteur de l’assainissement. Pour la deuxième préoccupation, le membre du comité d’organisation, Dr Cheick Oumar Zouré, a brandi l’intégration de la Gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) commune une nouveauté dans les activités du SITAHO 2025, incluant le traitement des eaux usées et leur valorisation ainsi que les agences de l’eau pour la gestion de l’eau.

Comme deuxième innovation, il a noté la mise en place d’un comité scientifique pour garantir la qualité technique et scientifique du Salon qui va regrouper des universitaires, des centres de recherches, etc. S’agissant de la dernière interrogation, le promoteur du SITAHO, Benjamin Kientega, a expliqué que le Sénégal a une longueur d’avance dans le financement du secteur de l’assainissement en Afrique avec la touche d’entreprises privées, à l’opposé du Burkina Faso où c’est l’Office national de l’eau et de l’assainissement (ONEA) qui semble mener seul le combat.

Les organisateurs ont enfin dévoilé que le SITAHO 2025 va connaître le patronage du ministre d’Etat, ministre de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, le commandant Ismaël Sombié, les co-présidences du ministre de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement, Roger Baro et de son homologue de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Pr Adjima Thiombiano et du parrainage du directeur général de l’ONEA, Flandion Idrissa Sourabié.

Boukary BONKOUNGOU