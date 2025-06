Le Burkina Faso a commémoré, en différé ce vendredi 20 juin 2025, à Tenkodogo, la journée mondiale du donneur de sang, placée sous le thème : « donnez votre sang, donnez de l’espoir : ensemble, nous sauvons des vies ». Il attendu cette année, plus 243 000 poches de sang, selon le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Robert Lucien Jean Claude Kargougou. Au cours de la cérémonie certaines personnes ou associations ont reçu des attestations d’hommage et d’autres des décorations pour leur engagement en faveur du don de sang. Nous y reviendrons.

K.A.K