Sécurité routière à Bobo-Dioulasso: l’ONASER en sensibilisation nocturne sur les bonnes pratiques

L’Office national de sécurité routière (ONASER) a effectué une mission de contrôle et de sensibilisation des usagers de la route sur les bonnes pratiques routières dans la soirée, du lundi 13 octobre 2025, sur plusieurs artères de Bobo-Dioulasso. Cette sortie de contrôle s’inscrit dans le cadre de la deuxième phase des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne qui se tiennent sur toute l’étendue du territoire national du 2 au 16 octobre 2025.

Le gouvernement veut inculquer le civisme et la citoyenneté à la population burkinabè. C’est dans ce cadre qu’il a initié les Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC), dont la phase deux se tient du 2 au 16 octobre 2025. Dans le même esprit, et en vue d’enseigner les bonnes pratiques routières aux usagers, l’ONASER a entrepris des séances de contrôle et de sensibilisation sur les principaux axes routiers du pays depuis le 8 octobre dernier.

C’est ainsi que les agents de l’ONASER ont effectué une mission de contrôle et de sensibilisation nocturne, le lundi 13 octobre 2025, sur plusieurs artères de la ville de Bobo-Dioulasso. La sensibilisation portait sur la limitation de vitesse, le port du casque, le port de la ceinture de sécurité et la consommation d’alcool. Concernant l’alcool, plusieurs tests ont été réalisés avec les nouveaux appareils Alcotest.

Selon le chef de la cellule de l’opération, le lieutenant de police, Moctar Ouédraogo, cette mission vise à sensibiliser les usagers de la route sur les comportements à risque dans la

circulation. « Nous avons remarqué une timidité dans l’application du port de casque, alors même que nous sommes sortis à plusieurs reprises pour sensibiliser la population sur l’importance de le porter », a-t-il affirmé. A l’écouter, après les phases de sensibilisation, l’ONASER passera à la répression. Par conséquent, il a invité les usagers à se conformer aux différentes règles de circulation.

« Dès demain je vais me procurer un casque »

Plusieurs usagers ont apprécié positivement cette mission de contrôle et de sensibilisation qui vient leur rappeler une fois de plus la nécessité de respecter les règles de la circulation routière. C’est le cas de Daouda Ouédraogo, usager de la route, qui trouve cette sortie correcte. « Je pense que c’est une bonne démarche, car ça y va de notre sécurité. Donc, nous saluons cette initiative ; ça va galvaniser les gens à porter le casque afin d’éviter les accidents graves », a-t-il déclaré. N’ayant pas porté de casque, il a indiqué comprendre l’enjeux de le porter.

Quant à l’usager Hamidou Djigemdé, il a félicité les agents de l’ONASER pour l’alcotest qu’ils ont effectué sur lui. « Je suis très content de la manière que procède l’ONASER, parce que l’alcool avec la circulation, c’est très compliqué et dangereux aussi. Je n’ai pas de casque. On a entendu qu’il faut obligatoirement porter le casque.

Ce n’est pas par manque de moyens que je n’en ai pas. Actuellement, je vois que c’est nécessaire et dès demain, je vais me procurer un casque », a-t-il lancé. Pour le port de la ceinture de sécurité, plusieurs usagers étaient également en infraction. Natacha Traoré, conductrice de véhicule, n’avait pas porté sa ceinture de sécurité. « J’avoue que je suis en infraction et la leçon a été comprise.

A l’avenir, je vais porter ma ceinture et j’exhorte les gens à le faire. Je félicite également cet acte de l’ONASER », a-t-elle reconnu. Pour Madame Bognini, c’est une bonne chose de sensibiliser les gens. « Cela nous aide beaucoup. Cette sensibilisation permettra de limiter la vitesse et les accidents. Elle nous préserve de beaucoup de choses. Je n’ai pas porté la ceinture de sécurité et je reconnais que je suis en infraction », a-t-elle indiqué.

Noufou NEBIE