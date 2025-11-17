Sécurité routière: l’ONASER sensibilise les usagers de la route à Koudougou

L’Office national de sécurité routière a organisé, le dimanche 16 novembre 2025, à Koudougou des activités de sensibilisation et de promotion de sécurité routière au profit des usagers de la route. Cette activité entre dans le cadre de la commémoration de la 17e journée nationale de sensibilisation sur la sécurité routière.

« Jeune pour des trajets sûrs, maitrise ta vitesse et porte ton casque », c’est sous ce thème que s’est déroulée la campagne de contrôle et sensibilisation des usagers de la route le dimanche 16 novembre 2025 dans la cité du cavalier rouge. Organisée par l’Office national de la sécurité routière (ONASER) en collaboration avec la police municipale de Koudougou et l’appui de l’association « Zero goutte de sang », l’activité entre dans le cadre de la commémoration de la journée nationale de sensibilisation sur la sécurité routière, le

15 novembre de chaque année. Un évènement qui est à sa 17e édition en 2025.

Les agents de l’ONASER, accompagnés de ceux de la police municipale et des membres de l’association « Zéro goutte de sang », ont investi les grands carrefours de la ville, comme le rond-point du lycée Tal-M ’bi Yaméogo et celui de l’école Sud. Selon l’adjudant de police à l’ONASER, Pende Guigma, c’est en collaboration avec le ministère de la Sécurité et la police municipale que l’office national de la sécurité routière organise cette 17e journée nationale de sensibilisation qui rentre dans le cadre de la commémoration de la semaine nationale de la sécurité routière. « L’objectif de notre présence à Koudougou est de sensibiliser les usagers en particulier la jeunesse au respect du Code de la route », a ajouté Mme Guigma.

« Réduire les accidents de la route »

Elle a par ailleurs invité les jeunes à porter leur casque et à éviter l’usage du téléphone lors de la circulation. A l’écouter, le respect de ces codes permettra de réduire les accidents de la route qui tuent de nombreux usagers et endeuillent quotidiennement les familles.

Dans le même sens, le directeur de la police municipale de Koudougou, le contrôleur de police Patrice Bonkoungou, s’est réjoui de participer à cette campagne qui est couplée à leur niveau à la 7e édition de la rentrée scolaire en toute sécurité. « Ce sont des activités qui rentrent dans les missions quotidiennes de la police municipale qui est une police préventive », a-t-il précisé.

De façon opérationnelle, il a expliqué que leur mission consiste à déployer les agents sur les lieux stratégiques comme les grands carrefours où il y a les feux tricolores pour sensibiliser les usagers sur le port du casque, la ceinture de sécurité et les excès de vitesse dans la circulation. A Koudougou, fait-il observer, chaque jour on dénombre des accidents liés au non-respect du code de la route, ce qui montre que les usagers ont besoin de ces sensibilisations pour prévenir les accidents de la route. Parlant des élèves, le patron de la police municipale de Koudougou exhorte les parents à transmettre à leurs enfants les notions élémentaires du Code de la route lorsqu’ils leur achètent un engin. Cela va permettre d’éviter les dangers de la circulation comme les accidents de route.

Beyon Romain NEBIE

Didier OUEDRAOGO

(Stagiaire)