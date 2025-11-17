Tour Motards du Burkina: clôture réussie après 8 jours de promotion touristique

Les motards ont mis fin à la première édition du Tour Motards du Burkina, samedi 15 novembre 2025, lors d’une soirée de reconnaissance sur le terrain Newton à Wayalgin. Cet événement, organisé par West Coast Adventure, a vu les participants parcourir plus de 2 000 km à travers le pays.

Le Tour motards du Burkina, qui s’est déroulé sur 8 étapes, du 8 au 15 novembre 2025, a mobilisé environ 50 motards pour la totalité du circuit, et plus d’une centaine, lors de certaines étapes, notamment la dernière reliant Koudougou à Ouagadougou. Des clubs du Bur-kina Faso et de pays voisins (Bénin, Niger, Ghana, Côte d’Ivoire) ont pris part à cette 1re édition. En rappel, l’objectif principal était la promotion de la destination Burkina Faso. Les motards ont visité plus d’une vingtaine de sites touristiques.

L’événement a également inclus des actions de sensibilisation au port du casque et des dons aux pupilles de la Nation. Le thème de cette première édition était : «Tourisme, Découverte, Sécurité et Résilience : le Faso en Intégration et en Mouvement ». Lors de la cérémonie de clôture, des attestations de reconnaissance et des médailles ont été décernées aux participants. Le président de West Coast Adventure, Adama Ouédraogo, s’est dit satisfait que l’ensemble des motards soient rentrés sains et saufs après les 8 jours de tournée. Il a souligné que le Tour visait à faire découvrir aux motards le patrimoine culturel et touristique du Burkina Faso et s’est réjoui de la forte mobilisation des communautés rencontrées.

Le Directeur général de Faso Tourisme, Sulaïman Kagoné, a félicité le comité d’organisation pour avoir ajouté cet événement aux initiatives touristiques qui contribuent à la promotion de l’image de marque du Burkina Faso. Il a souligné l’impact positif des publications du Tour sur les internautes et a souhaité que ces efforts soient capitalisés pour renforcer la communication sur les sites touristiques. L’événement a ainsi réussi à mettre en valeur le potentiel touristique du pays.

Jean Elysée NIKIEMA

(Stagiaire)