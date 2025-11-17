Ve édition de la Coupe des ambassades: le Canada écrase l’Algérie en ouverture

La succession du Liban, vainqueur de l’édition 2024, est officiellement ouverte. La Ve édition de la Coupe des ambassades a été lancée, ce samedi 15 novembre 2025, au Soccer Charles-Kaboré de Ouaga 2000. Rassemblant 17 équipes de structures diplomatiques et partenaires autour des valeurs du sport et de la cohésion, cette compétition a démarré en force avec une victoire éclatante de l’ambassade du Canada sur l’Algérie (8-0).

La finale est prévue pour le 27 novembre prochain.

Le coup d’envoi de la compétition a été donné par un match d’ouverture spectaculaire entre l’ambassade du Canada et celle d’Algérie. Devant des spectateurs enthousiastes, l’équipe canadienne s’est imposée sans trembler sur le score sans appel de 8 buts à 0. Avec 4 buts marqués à chaque mi-temps, l’équipe du Canada a d’emblée affiché ses ambitions pour succéder au Liban au palmarès de la compétition. Les 17 équipes participantes sont réparties en quatre poules et se disputeront le titre sur le terrain de maracana Soccer Charles-Kaboré.

La cérémonie de lancement a été marquée par l’allocution de la Secrétaire générale du ministère des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, Colette Ouédraogo, représentant le ministre. Dans son discours, elle a souligné l’importance de cette initiative, devenue un rendez-vous sportif, diplomatique et fraternel incontournable pour le Burkina Faso. Elle a rappelé l’objectif de son département, à travers la Direction du Sport pour Tous, d’offrir un cadre convivial de rencontres, de partages et de cohésion entre les représentations diplomatiques et les amis du Burkina Faso autour du langage universel qu’est le sport.

« Cette Coupe des ambassades n’est pas seulement un tournoi sportif.

Elle est avant tout un symbole d’amitié, de dialogue entre les peuples et de respect mutuel. A travers le football, elle promeut les valeurs qui nous rassemblent, notamment le fair-play, la tolérance, la solidarité et la paix, qui sont des valeurs chères au Burkina Faso et à la communauté diplomatique », a déclaré Madame Ouédraogo. Elle a également salué la participation des dix-sept équipes, y voyant une belle illustration de l’esprit d’ouverture et de coopération internationale.

La Secrétaire générale a conclu en insistant sur la mission de promotion du Sport pour tous et en remerciant les ambassades et institutions participantes, le Fonds national pour la promotion du sport et des loisirs, ainsi que l’équipe d’organisation. « J’invite chacune des équipes engagées à jouer avec passion, discipline et respect des règles. Que la victoire appartienne au mérite, mais que l’amitié soit la plus belle récompense. En lançant cette Ve édition de la Coupe des ambassades, nous célébrons bien plus qu’une activité sportive, nous célébrons l’unité dans la diversité, le vivre-ensemble et le pouvoir du sport de rapprocher les Nations », a-t-elle souligné.

