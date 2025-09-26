SITHO 2025: le centre d’élevage piscicole produit annuellement plus d’un million d’alevins selon le chef du centre, Bassory Ouattara.

Le ministre d’Etat, ministre de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, le commandant Ismaël Sombié représentant le Premier ministre a patronné, ce jeudi 25 septembre 2025 à Ouagadougou, l’ouverture de la 15e édition du Salon international du tourisme et de l’hôtellerie de Ouagadougou.

C’est parti pour la 15e édition du Salon international du tourisme et de l’hôtellerie de Ouagadougou (SITHO) et ce, jusqu’au 28 septembre prochain. Le top départ a été donné par le ministre d’Etat, ministre de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, le commandant Ismaël Sombié, représentant le Premier ministre. Placée sur le thème « Tourisme et intégration des peuples du Sahel », la cérémonie d’ouverture a été marquée par des prestations d’artistes, des allocutions, des ballets et des prestations de troupes.

Le représentant des parrains, Mohamed Ag Alhousseini a remercié les autorités du Burkina Faso pour ce salon, d’une grande importance pour le secteur. Pour lui, l’hôtellerie et le tourisme constituent un vecteur de création de biens, un maillon essentiel de l’économie locale. « Le tourisme ne connait pas de frontières, il tisse des liens. Il offre des emplois à la jeunesse et renforce la résilience de nos économies », a-t-il ajouté.

Le représentant du ministre chargé du Tourisme du Ghana, pays invité d’honneur, Joseph K. Amo s’est dit honoré de sa participation au SITHO. Ce choix, a-t-il laissé entendre, contribue à renforcer davantage les relations entre les deux pays.

La ministre de l’Artisanat et du Tourisme du Niger, Aghaichata Guichene Atta, livrant le message des pays invités spéciaux (Niger et Mali), a salué l’accueil et la qualité de l’organisation de l’édition 2025 du SITHO. Elle a promis que les deux pays s’engagent à travailler main dans la main avec le Burkina Faso pour développer le tourisme en vue d’en faire un instrument de cohésion sociale et renforcement de l’unité des peuples. Elle a saisi l’occasion pour inviter les partenaires et pays amis à participer au Festival de l’AES prévu du 1er au 3 décembre prochain à Agadez, une occasion de découvrir le patrimoine culturel du Niger.

Redéfinir les stratégies de promotion du tourisme

Prononçant le discours du Premier ministre, le ministre de la Communication, de

la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a indiqué que le thème : « Tourisme et intégration des peuples du Sahel » reflète une vision politique et un acte de foi en l’avenir des Etats du Sahel.

« Il nous rappelle que nos destins sont liés et que le tourisme peut être un puissant facteur d’union car il sait transcender les frontières artificielles et créer des passerelles de compréhension et de solidarité », a-t-il précisé. Le ministre chargé de la Culture a exhorté les participants au SITHO à explorer les opportunités qui s’offriront à eux, à nouer des partenariats et à dessiner, ensemble, les contours d’un tourisme plus durable, plus inclusif et plus authentique.

Pour y parvenir, il a souligné la nécessité pour les décideurs de redéfinir les stratégies de promotion du tourisme, en prenant en compte l’évolution actuelle du marché national et sous régional. La réussite des politiques publiques repose, à son avis, sur l’implication des acteurs privés mais aussi sur la réalisation de grandes infrastructures qui répondent aux normes et standards internationaux et s’adaptent aux besoins des touristes nationaux.

C’est dans ce sens, a relevé le ministre Ouédraogo, que le Burkina Faso, sous la houlette du capitaine Ibrahim Traoré, a entrepris la réalisation de grands projets tels que la construction de voies visant le désenclavement des sites touristiques et la mise en place d’un cadre juridique attractif afin de créer un environnement propice à l’investissement privé.

Adama SEDGO