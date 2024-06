Sociétés d’Etat : des indicateurs de performance de 2023 au vert

La 32e Assemblée générale (AG) des sociétés d’Etat et des établissements de prévoyance sociale se tient, les 27 et 28 juin 2024, à Ouagadougou. 19 sociétés d’Etat et 3 établissements publics de prévoyance sociale vont présenter le bilan de leur exercice 2023, au cours de cette rencontre statutaire.

Les indicateurs de performance des Sociétés d’Etat (SE) et des Etablissements publics de prévoyance sociale (EPPS) au titre de l’exercice 2023 sont au vert, malgré un contexte national et régional difficile. L’information a été donnée lors de la cérémonie d’ouverture de la 32e Assemblée générale des sociétés d’Etat (AG-SE) qui se tient, les 27 et 28 juin 2024, à Ouagadougou. En effet, 19 sociétés d’Etat ont réalisé un chiffre d’affaires cumulé de 1 910,743 milliards F CFA en 2023 contre 1 694,473 milliards F CFA en 2022, représentant une progression de 12,76%. « Cette performance est principalement soutenue par la SONABHY et la SONABEL dont les chiffres d’affaires ont augmenté respectivement de 192,856 milliards et de 19,618 milliards F CFA entre 2022 et 2023 », a indiqué le secrétaire général du ministère en charge du commerce, Oumarou Barro. La Valeur ajoutée (VA) globale qui mesure la contribution des sociétés d’Etat à la formation du Produit intérieur brut (PIB) a connu une hausse en valeur absolue de 23,463 milliards F CFA, en passant de 238,516 milliards en 2022 à 261,979 milliards F CFA. Cette performance des 19 sociétés d’Etat est également tirée par l’amélioration de la VA de la SONABHY qui représente 35,89% de la VA des 19 sociétés d’Etat en 2023. En 2023, les sociétés d’Etat ont également contribué directement au budget de l’Etat à hauteur de 589,043 milliards F CFA, contre 519,638 milliards F CFA en 2022, soit une hausse de 69,405 milliards F CFA en valeur absolue.

Le LNBTP et la SOGEMAB déficitaires

Cette contribution des sociétés publiques au budget national représente 21,86% des recettes budgétaires de l’Etat en 2023 contre 20,74% en 2022. En termes de marges bénéficiaires, sur les 19, 17 sociétés ont réalisé un bilan positif avec un résultat global net de 95,881 milliards F CFA en 2023, contre 76,696 milliards F CFA en 2022, soit une augmentation de taux de progression de 25,01%. « Ce résultat est impulsé par la hausse du résultat net de la SONABHY de 11,322 milliards F CFA. Ce résultat net global intègre le déficit cumulé de 1,144 milliard F CFA enregistré par le Laboratoire national du bâtiment et des travaux publics à hauteur de 868 millions F CFA et la Société de gestion de l’équipement et de la maintenance biomédicale à hauteur de 276 millions F CFA », a souligné M. Barro. En termes de charges de personnel, les 19 entreprises publiques ont réalisé une hausse de 2,859 milliards F CFA, en passant de 68,611 milliards F CFA en 2022 à 71,470 milliards en 2023. Et, les plus consommatrices de charges de personnel sont la SONABEL avec 1 milliard F CFA, l’ONEA 580 millions F CFA, LA Poste BF (517 millions F CFA) et la SONABHY qui a absorbé 500 millions F CFA. Quant aux trois EPPS à savoir la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires (CARFO), la Caisse nationale d’assurance maladie universelle (CNAMU) et la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), ils ont également réalisé une « performance appréciable » en 2023, malgré une conjoncture peu favorable. Leur « total produits » consolidé s’est établi à 353,127 milliards F CFA en 2023, alors qu’il était de 325,127 milliards F CFA en 2022, soit un taux d’accroissement de 8,61%

Instaurer une gouvernance vertueuse

Pour ce qui est de leur contribution au budget de l’Etat, elle a connu une hausse, en passant de 2,171 milliards F CFA en 2022 à de 2,483 milliards F CFA en 2023. Ils ont aussi réalisé un excédent de gestion cumulé établi à 183,604 milliards en 2023 contre 172,362 milliards F CFA à l’exercice précédent. Le ministre en charge du Commerce, Serge Poda, livrant le discours d’ouverture du Premier ministre, a salué la tenue de cette instance de redevabilité qui est en phase avec la ferme volonté affichée du gouvernement d’instaurer une gouvernance vertueuse à tous les niveaux de la vie socio-politique et économique du Burkina afin d’apporter des réponses appropriées aux aspirations profondes du peuple burkinabè. Tout en félicitant les entreprises publiques pour les performances engrangées dans un environnement hostile, il les a appelées à engager les réformes visant à faire d’elles des vecteurs de cohésion sociale et des moteurs de la croissance économique. En tant que maillons essentiels dans la mise en œuvre des politiques sectorielles, a-t-il poursuivi, elles doivent être de véritables instruments de renforcement de la résilience du tissu économique burkinabè. Cette 32e AG-SE a connu la participation de nouvelles sociétés d’Etat créées dans le cadre de la refondation de l’Etat et de l’affirmation de la souveraineté nationale. Il s’agit de la Centrale d’achat des médicaments essentiels génériques et des consommables médicaux (CAMEG), la Centrale d’achat des médicaments vétérinaires (CAMVET), l’Office national des barrages et des amé-nagements hydro-agricoles (ONBAH), la Société burkinabè d’intrants et de matériels agro-pastoraux (SOBIMAP) et la Société nationale des substances précieuses (SONASP). A l’exception de la SONASP qui présente un rapport circonstancié, la CAMEG, la CAMVET, la

SOBIMAP et l’ONBAH participent en qualité d’observateurs.

Mahamadi SEBOGO

