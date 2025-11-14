Solidarité nationale : le ministère de l’action humanitaire lance la campagne D£m£ Sira

La ministre de l’Action humanitaire et de la Solidarité, Passowendé Pélagie Kaboré, a lancé, jeudi 13 novembre 2025, à Ouagadougou, la première campagne nationale de solidarité nationale nommée D€m€ Sira qui couvre la période du 14 novembre 2025 au 31 janvier 2026.

C’est parti pour la campagne D£m£ Sira ou voix de la solidarité, une manière de célébrer le mois de la solidarité autrement. Le lancement est intervenu, ce jeudi 13 novembre 2025,

à Ouagadougou, au cours d’une conférence de presse animée la ministre de

l’Action humanitaire et de la Solidarité, Passowendé Pélagie Kaboré. Cette première édition de D£m£ Sira couvre la période du 14 novembre 2025 au 31 janvier 2026. Elle sera marquée par une caravane qui va sillonner toutes les régions. Plusieurs activités sont inscrites au programme.

Dans chaque région visitée par la caravane, il est prévu entre autres, des animations, des théâtres, des foras, des causeries-débats et des actions de solidarité à travers des dons symboliques, des repas communautaires, des opérations de dons de sang. La clôture de cette campagne sera marquée par un gala de solidarité lors de laquelle, des distinctions seront décernées aux acteurs qui travaillent pour promouvoir la solidarité. A l’occasion, le prix national de solidarité, qui va être lancé incessamment, sera attribué. Mme la ministre a invité les Burkinabè de l’intérieur et de la diaspora à se mobiliser autour de cette vision.

« Si chaque Burkinabè donne au moins 1 000 FCFA, nous n’aurions plus besoin de demander de l’aide ailleurs », a-t-elle lancé. Car pour elle, la solidarité n’est pas un mot, c’est un geste, une action et un engagement. Elle a invité les Partenaires techniques et financiers, les entreprises et les acteurs économiques à contribuer pour bâtir des chaines de solidarité durables. Car, elle croit que D£m£

Sira n’est pas une simple campagne. « C’est une promesse à nous-mêmes de ne laisser personne derrière. Ensemble, nous devons faire de la solidarité un acte de souveraineté », a-t-elle dit.

A la question sur les raisons de cette campagne, la ministre chargée de la Solidarité a indiqué que l’engouement autour du mois de la solidarité qui était célébré depuis des années a connu une baisse. Cette nouvelle campagne, a-t-elle confié, donne l’occasion d’amplifier le mois de solidarité d’une autre manière, mais aussi de poser des actions citoyennes et de faire un vaste mouvement digital pour permettre aux Burkinabè de comprendre là où vont leurs contributions et la nécessité de contribuer pour financer la solidarité. Revenant sur les mois de solidarité précédents, le ministre a rappelé que l’édition de 2023 a permis de mobiliser 300 millions F CFA.

Cette somme a permis, entre autres, de construire 15 logements de solidarité et de financer des actions sociales dans les centres de santé. En 2024, a-t-elle poursuivi, le mois de solidarité a permis de mobiliser environ 272 millions F CFA qui ont permis de soutenir des activités génératrices de revenus pour les femmes dans les régions et supporter des cas sociaux dans les centres de santé.

Adama SEDGO