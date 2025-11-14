Transplantation rénale : un conclave pour dégager les pistes de son ancrage en Afrique subsaharienne

La Société burkinabè de néphrologie (SOBUNEPH) organise son deuxième congrès ordinaire, du 12 au 14 novembre 2025, à Ouagadougou, sur le thème : « Faire progresser la transplantation rénale dans les pays d’Afrique au sud du Sahara ». A l’occasion, les congressistes ont rendu un hommage à titre posthume au père fondateur de la néphrologie au Burkina, le Professeur Adama Lengani.

La Société burkinabè de néphrologie (SOBUNEPH) veut renforcer les compétences des néphrologues pour une meilleure prise en charge des patients. Elle tient, à cet effet, son deuxième congrès ordinaire sur le thème : « Faire progresser la transplantation rénale dans les pays d’Afrique au sud du Sahara », du 12 au 14 novembre 2025, à Ouagadougou. Le président de la SOBUNEPH, Pr Gérard Coulibaly, a expliqué que ce congrès est un moment de réflexion, de partages et d’innovation dans le domaine de la néphrologie.

A travers des conférences de haut niveau, des sessions interactives et des communications riches et variées, a-t-il poursuivi, les congressistes vont évaluer les thématiques et l’actualité brulante à savoir l’apport de l’intelligence artificielle en néphrologie, les enjeux de la maladie rénale chronique en Afrique, les perspectives de la dialyse territoriale et les défis de l’hémodialyse. « Des experts, des praticiens, des chercheurs et des enseignants d’Afrique et d’Europe partageront leurs connaissances et leurs expériences », a précisé le professeur Coulibaly. Il a, en outre, confié que la transplantation rénale est une méthode de traitement des maladies rénales en phase terminale.

Le professeur a relevé l’existence de plusieurs modalités de traitement de ces cas, notamment la dialyse et la transplantation rénale. Il a, par ailleurs, fait savoir que la transplantation rénale est assez récente dans les pays africains. A ce propos, il s’est réjoui que le Burkina ait pu réussir sa première greffe rénale, le 29 juillet 2025. « Cette prouesse montre que notre pays dispose des ressources humaines compétentes et un plateau technique élevé », a-t-il souligné. Le Président de la Société africaine de néphrologie, Abdoul Niang, a fait savoir que la transplantation n’est pas seulement un acte médical.

Hommage au Pr Adama Lengani

« C’est un projet de société, un acte de solidarité, de foi en la vie et de confiance en la compétence africaine », a-t-il relevé. M. Niang a aussi signifié que faire progresser la transplantation rénale, c’est former des équipes, bâtir des programmes nationaux solides, établir des cadres éthiques juridiques clairs et surtout offrir aux patients une chance de survie et d’espérance. Il a félicité la SOBUNEPH pour la tenue du congrès et assuré que la Société africaine de néphrologie continuera à soutenir des initiatives similaires par la formation, la coopération scientifique et le développement de réseaux régionaux de transplantation.

Les congressistes ont mis à profit cette rencontre pour rendre un hommage mérité au pionnier de la néphrologie au Burkina, le Professeur Adama Lengani, décédé en 2023. Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Pr Adjima Thiombiano, qui a présidé la cérémonie d’ouverture du congrès a exprimé la fierté du Burkina d’avoir eu le professeur Lengani au sein de son système sanitaire. Pour lui, le père de la néphrologie burkinabè était un homme remarquable de la science et un symbole d’intégration.

D’où son invite à ses « fils scientifiques », à suivre les sillons tracés par leur maitre. Le ministre a salué, au nom du gouvernement, toutes les avancées accomplies dans le domaine de la santé et en particulier au niveau de la néphrologie. Il a fait remarquer que dans le cadre de l’Initiative présidentielle pour une santé de qualité, des mesures sont prises dans

le but d’améliorer de manière significative l’offre de santé au profit des populations. « C’est ce qui a permis la transplantation au Burkina », a-t-il justifié.

Abdoulaye BALBONE