Sotigui Awards : les acteurs dressent un bilan positif en 10 ans d’existence

L’Académie des Sotigui a organisé une cérémonie consacrant l’ouverture officielle de la Xe édition des Sotigui Awards, mercredi 12 novembre 2025, à Ouagadougou.

Chaque année, l’Académie des Sotigui célèbre et récompense les acteurs et comédiens du cinéma burkinabè et africain à travers les Sotigui Awards. La Xe édition des Sotigui Awards se tient, du 12 au 15 novembre 2025. Son ouverture officielle a été marquée par un panel inaugural sur le thème : « Le cinéma africain face aux défis du harcèlement sexuel de l’indignation à l’action » et une projection de film. Pour la panéliste Apolline Traoré, la Xe édition des Sotigui Awards se veut un cadre d’échanges et de réflexion profonde pour trouver une solution à un phénomène qui gangrène les acteurs du 7e art.

Selon elle, il faut lever les tabous si l’on veut véritablement débarrasser le domaine du cinéma des stéréotypes et des actes qui l’entachent. Après, les autres panélistes ont présenté le cadre juridique et institutionnel du harcèlement sexuel. Les participants ont à leur tour, livré leurs expériences en matière de harcèlement sexuel dans le but d’enrichir les débats. L’actrice comédienne, Sergine Sourwema, s’est réjouie du thème des Sotigui 2025 « Je n’ai pas encore été victime, mais j’entends parler de manière récurrente et si les Sotigui permettent de casser les codes et trouver une solution, nous ne pouvons que saluer et encourager cette initiative », a-t-elle confié.

Le responsable du comité de validation des rencontres professionnelles de l’Académie, François Akouabou, a par la suite dressé un bilan très positif en dix ans d’existence des Sotigui Awards. « Nous avons vu la carrière de bon nombre d’acteurs se professionnaliser, nous avons également travaillé à révéler beaucoup d’acteurs qui évoluaient dans l’ombre. L’année dernière, par exemple, nous avons mené des échanges sur le statut de l’acteur pour voir comment parvenir à établir un barème dévolu aux prestations artistiques », a-t-il soutenu. Pour la suite des activités au programme de la Xe édition des Sotigui Awards, François Akouabou, a indiqué que deux projections de films sont au programme dans la soirée à savoir Katanga et un film camerounais qui passe demain soir dans la salle Puudu d’Azalai hôtel. « Nous avons des soirées hop, la visite des partenaires, quelques ateliers de formation et la grande nuit qui va se tenir dans la salle Olympia de Ouaga 2000, samedi 15 novembre 2025 », a-t-il ajouté.

Emmanuel BICABA

Korotimi Nabaloum

(Stagiaire)