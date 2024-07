Tapoa : Diapaga ravitaillée, liesse populaire dans la ville

La ville de Diapaga dans la Tapoa a été ravitaillée après l’arrivée, dans la nuit du lundi 15 au mardi 16 juillet 2024, d’un important convoi escorté par les Forces de défense et de sécurité (FDS). La population est en liesse.

C’est une véritable bouffée d’air pour les habitants de cette ville qui attendaient impatiemment ce ravitaillement. A l’annonce de la bonne nouvelle, femmes, hommes et enfants se sont massés tout le long de la Route nationale 19. Plus de deux heures d’attente, les premiers camions ont fait, enfin, leur entrée dans la ville sous une standing ovation pour rendre hommage aux « boys » qui, en 19 jours, contre vents et marrées, ont réussi à acheminer des vivres et diverses marchandises à une population qui était vraiment dans le besoin. Cette entrée triomphale du convoi composé d’une centaine de camions a duré de 20 heures à 1 heure du matin, a-t-on appris de sources concordantes.

Ce mardi, en début de matinée, pendant que les uns déballaient les bâches qui recouvraient les poids lourds, les autres chantaient, dansaient et scandaient des slogans devant la mairie de Diapaga pour saluer la bravoure des FDS :

« Vivent les FDS », « Vivent les VDP », « Longue vie au Président », « Vive le Président IB ».

Avec ce ravitaillement salutaire, les boutiques de la ville seront bien achalandées, l’Office national de l’eau et de l’assainissement (ONEA), la téléphonie mobile et la connexion internet dont le fonctionnement est tributaire de la Société nationale d’électricité du Burkina (SONABEL) reprendront vie. Les commerçants qui s’adonnaient à une spéculation « sauvage » des prix des produits de premières nécessités ont été mis en garde. Outre Diapaga, ce convoi « gigantesque » a ravitaillé Tanwalbougou, Ougarou, Matiacoali et Kantchari.

Il devrait approvisionner d’autres localités, également.

Agence d’information du Burkina