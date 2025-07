Tourisme interne: la 3e édition lancée à Tenkodogo

Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGO, a procédé au lancement officiel de la troisième édition de la saison du tourisme interne ce samedi 19 juillet 2025 à la place de la Nation de Tenkodogo, dans la région du Nakambé.

La cérémonie s’est tenue en présence d’une importante délégation gouvernementale et de nombreux acteurs du secteur touristique.

Dans son discours, le ministre Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGO a souligné que cette initiative incarne un acte de résilience face aux défis sécuritaires. Elle vise à renforcer l’attachement des Burkinabè à leur pays et à faire du tourisme un véritable levier de développement économique. Le Burkina Faso, a-t-il rappelé, regorge de sites naturels exceptionnels, de traditions vivantes et d’un peuple hospitalier dont la richesse mérite d’être redécouverte.

Lancée en collaboration avec l’Agence nationale de promotion du tourisme, Faso Tourisme, cette saison vise à stimuler la fréquentation des établissements touristiques nationaux et à offrir aux citoyens des moments d’évasion et de fierté à travers des excursions, des séjours organisés, des visites de sites emblématiques et des animations culturelles. La période choisie, allant de juillet à septembre, coïncide avec les vacances scolaires afin de favoriser une large participation.

Le ministre a salué l’engagement des opérateurs privés, dont 185 établissements d’hébergement qui ont accepté de proposer des réductions de 50 % durant cette grande saison. Un geste fort de patriotisme économique et de solidarité, selon lui.

Pour sa part, le président de la délégation spéciale de Tenkodogo, Sami Bérenger PODA, a insisté sur la nécessité pour chaque Burkinabè, de l’intérieur comme de la diaspora, de faire du Burkina Faso leur première destination touristique. Il a encouragé les familles, les amis et les collègues à visiter les sites du pays pour créer des souvenirs inoubliables et renforcer les liens sociaux.

Quant au directeur général de Faso Tourisme, Sulaïman KAGONE, il a rappelé que cette saison, placée sous le sceau de la mobilisation citoyenne et institutionnelle, s’inscrit dans une stratégie visant à ancrer la culture touristique dans les habitudes des Burkinabè. En 2023, le pays a enregistré plus de 570 000 arrivées dans les établissements touristiques, soit une hausse de 7,5 %, pour des recettes estimées à 64,3 milliards FCFA, en progression de 13 % par rapport à l’année précédente.

Enfin, le parrain de l’événement, Emmanuel SORGHO, a salué cette initiative comme une déclaration forte en faveur de la résilience nationale. Il a invité chaque citoyen à devenir un ambassadeur du patrimoine national et à contribuer, par sa participation, à la valorisation et à la promotion du tourisme interne.

Cette troisième saison du tourisme interne qui s’étend de juillet à septembre, s’inscrit résolument dans la dynamique de résilience et de développement portée par l’État burkinabè, avec l’espoir qu’à travers chaque visite, chaque découverte, naîtra une nouvelle fierté nationale.

