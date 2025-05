Un délinquant stratège prend 8 ans de prison ferme

Employé de commerce âgé de 26 ans, M.A était devant les juges de la Chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance (TGI) de Bobo-Dioulasso, vendredi 9 mai 2025, pour des faits d’escroquerie aggravée. Dans le récit, le parquet a laissé entendre que M.A a fait l’objet de condamnation de 60 mois dont 24 mois de prison ferme, et d’une amende de 2 millions de francs CFA avec sursis en 2024 par le TGI de Banfora. En 2025, a poursuivi le parquet, il a bénéficié d’une remise de peine de 12 mois. Moins de trois mois après cette remise de peine, soit en mars dernier, le prévenu, par le truchement des moyens électroniques, a tenté de duper un vendeur de poisson. Après avoir commandé un poisson de 8 000 F CFA, M.A, selon ses explications, a proposé au vendeur de lui payer par voie électronique. Une proposition acceptée par le commerçant. Le hic est que son client lui a envoyé un faux message de 10 000 F CFA et prend 2 000 F CFA de monnaie. Son coup pouvait marcher si l’instinct du commerçant ne l’avait dit de vérifier l’effectivité de l’opération. Et c’est après avoir fait cette vérification que le vendeur de poisson s’est rendu compte que son client l’a dupé.

« C’est lorsque je m’apprêtais à partir avec le poisson emballé que le vendeur m’a interpelé », déclare le prévenu à la barre reconnaissant que s’agit d’un manège sciemment orchestré pour extorqué le vendeur de poisson. Estimant que M.A est un délinquant stratège qui n’a pas l’intention de se racheter et de s’améliorer au regard de son statut carcéral, le procureur a demandé à la Chambre correctionnelle de le garder dans les liens de la détention. En répression, le parquet a requis une amende d’un million de francs CFA et 60 mois de taule ferme contre lui. Aussi le parquet a révoqué le sursis de 36 mois de prison et de l’amende de 2 millions F CFA qui planaient sur la tête du délinquant. En tout, le procureur a souhaité que M.A soit condamné à 96 mois (8 ans) de prison et à une amende de 3 millions FCFA, le tout ferme espérant qu’au bout de cette période il va tirer des enseignements de son séjour en prison. Dans sa décision, le Tribunal a suivi le parquet dans ses réquisitions et a fixé la contrainte judiciaire à trois mois.

Un archiviste détourne 2 100 000 F CFA de son voisin

K.B est un archiviste au secteur 24 de Bobo-Dioulasso. Célibataire âgé de 37 ans et père de 4 enfants, il s’est justifié devant les juges du TGI de Bobo-Dioulasso en matière correctionnelle, vendredi 9 mai 2025, sur un détournement ou dissipation de la somme de 2 100 000 F CFA. La victime qui est le voisin du prévenu, lui avait remis cette somme pour lui acheter du maïs. Au finish, le voisin n’aura pas son maïs, ni son argent. A la question des juges de savoir ce qu’il en est de l’argent du maïs, K.B laisse entendre qu’il l’a utilisé pour soigner sa concubine qui était souffrante, jouer aux jeux du hasard, et réparer sa motocyclette avec le reste. Jugeant les faits assez caractérisés, le procureur a demandé au Tribunal de l’en déclarer coupable et de le condamner à 12 mois de prison et à 500 000 F CFA d’amende, le tout avec sursis à exécution. Outre les réquisitions du parquet, la victime s’est constituée partie civile en réclamant à son voisin de lui payer la somme de 2 100 000 F CFA qu’il lui avait été remise pour l’achat du maïs. Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle, et en premier ressort, le Tribunal a reconnu K.B coupable des faits d’abus de confiance et a suivi le parquet dans ses réquisitions en lui accordant une seconde chance en le condamnant avec sursis à 12 mois de prison et à une amende de 500 000 F CFA. Par contre, le Tribunal a reçu la partie civile de la victime et l’a jugée fondée et a condamné K.B à lui payer la somme de 2 100 000 F CFA avec une contrainte judiciaire de six mois.

A 69 ans, il est poursuivi pour faux et usage de faux

C.K était à la barre correctionnelle du TGI de Dédougou, mardi 13 mai 2025. Il est poursuivi pour recel, faux et usage de faux en écriture publique et faux et usage de faux en écriture privée de commerce. Les faits datent de 2023, plus précisément le 26 novembre. Il a été interpellé à Dédougou avec en sa possession deux motocyclettes dont les services de contrôle de la police relevaient des incohérences sur les numéros de série, les plaques d’immatriculation et autres documents relatifs aux engins. Les investigations ont permis également de découvrir un stock de neuf autres engins à Koin, village d’origine du prévenu dans la commune de Toma, présentant des incohérences similaires. Devant les juges, le prévenu a reconnu les faits.

Il explique que ce sont les difficultés de la vie qui l’ont poussé depuis des lustres à s’adonner à cette pratique qu’il regrette. Elle consistait à acquérir des motocyclettes d’occasion depuis la ville de Bouaké en Côte d’Ivoire à partir d’un fournisseur. Son livreur lui enverrait les engins sans plaques d’immatriculation. Il revenait donc au prévenu de procéder au grattage des numéros de série qui sont remplacés par de faux numéros. Et pour tromper la vigilance des agents de contrôle, il fait fabriquer de fausses plaques d’immatriculation, inexistantes dans la base de données de la direction générale du transport terrestre et maritime. Ces plaques sont fixées sur les engins pour faciliter leur acheminement jusqu’à Koin afin d’être revendus. Le procureur du Faso a précisé que C.K utilisait les faux numéros de série qu’il attribuait aux motocyclettes pour solliciter auprès de l’administration des transports l’établissement des cartes grises et des plaques d’immatriculation qui sont toutes fausses elles aussi. Il a ajouté que le prévenu était bien au courant de l’origine frauduleuse des engins, qui seraient le butin de vol, et qui lui sont livrés depuis la Côte d’Ivoire. Il a regretté qu’à 69 ans, C.K se permette de poser des actes aussi condamnables. Sur cette base, le parquet, tout en demandant la clémence du Tribunal pour le « vieux », a déclaré que toutes les infractions soient constituées. D’où sa réquisition de 36 mois de prison assortie de sursis et une amende de 1 million FCFA ferme ainsi que la confiscation des 11 motocyclettes. Dans sa plaidoirie, le conseil du prévenu a traduit les regrets de son client de se présenter à cet âge devant un Tribunal. Il a particulièrement douté des faits de recel, car dit-il, « aucune plainte n’a été enregistrée ni au Burkina Faso, ni en Côte d’Ivoire au sujet de la perte de motocyclette impliquant mon client ». Indiquant que le prévenu a déjà fait l’objet de détention préventive de huit mois, il a demandé que toutes les peines soient assorties de sursis. Le Tribunal, à l’issue des débats contradictoires, a condamné C.K à 26 mois de prison assorti de sursis et une amende d’un million F CFA dont 500 mille FCFA ferme. Il a par ailleurs ordonné la confiscation des onze motos en cause.

Des revendeurs d’engrais subventionné devant les juges

T.B et trois autres prévenus ont comparu en matière correctionnelle devant le TGI de Dédougou, mardi 13 mai 2025. Il leur est reproché des faits de commerce illicite d’engrais subventionné appartenant à la Société des fibres et textiles du Burkina (SOFITEX) de Tchériba. Les faits se sont déroulés dans la journée du 16 juin 2024 lorsque la gendarmerie de la localité a été alertée sur un embarquement d’engrais subventionné à la gare routière de la ville. 90 sacs d’engrais estampillés SOFITEX sont saisis et des personnes sont interpellées dont le conducteur du camion. Les enquêtes policières permettent de remonter jusqu’aux quatre prévenus qui reconnaissent les faits devant les juges même s’ils avouent avoir revendu en tout une quarantaine de sacs.

A la barre, certains prévenus ont expliqué qu’ils ont troqué des sacs d’engrais contre des herbicides pour le traitement de leurs champs tandis que d’autres disent avoir revendu le produit pour honorer leurs engagements auprès de leurs banques. Le représentant de la SOFITEX de Tchériba a précisé que l’engrais subventionné et vendu aux producteurs par la Société est exclusivement destiné à la culture, donc interdit de revente. Le procureur du Faso de déplorer que la spéculation illicite portant sur de l’engrais subventionné par l’Etat est une pratique très courante dans la zone de Tchériba. Il a qualifié l’acte de T.B et de ses co-prévenus d’assez grave. C’est pourquoi, il a requis 24 mois de prison assortis de sursis et deux millions F CFA dont 500 mille F CFA ferme contre chacun des quatre. En répression, le Tribunal a condamné chacun des prévenus à 12 mois de prison assorti de sursis et à une amende d’un million F CFA dont 250 mille F CFA ferme. Il a également décidé de la confiscation des 90 sacs constitutifs des scellés.

