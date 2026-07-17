𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞́𝐦𝐢𝐞 𝐝𝐞 𝐏𝐨𝐥𝐢𝐜𝐞 : 𝟏𝟖𝟎 𝐧𝐨𝐮𝐯𝐞𝐚𝐮𝐱 𝐜𝐚𝐝𝐫𝐞𝐬 𝐩𝐫𝐞̂𝐭𝐬 𝐚̀ 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐫 ‎

Le camarade Premier ministre, Chef du Gouvernement, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a patronné, ce vendredi 17 juillet 2026 à Pabré, la cérémonie officielle de sortie de la 10ᵉ promotion des élèves commissaires et officiers formés à l’Académie de Police. Après deux années de formation intensive, 180 nouveaux cadres supérieurs de police sont désormais prêts à servir leurs pays respectifs.

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‎Ils étaient 185 à franchir les portes de l’Academie de Police à la rentrée 2024. Au terme de la formation, 180 élèves, soit 62 commissaires et 118 officiers, ont été déclarés aptes à servir. Parmi les lauréats figurent 80 stagiaires tchadiens, dont 32 commissaires et 48 officiers. Leur présence témoigne de l’excellence des relations entre le Burkina Faso et la République du Tchad, tout en traduisant la reconnaissance du savoir-faire et du prestige de l’Académie de Police dans le domaine de la formation des forces de sécurité.

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‎Les majors de la promotion se sont distingués avec des moyennes de 16,66 sur 20 pour le cycle des commissaires et de 16,41 sur 20 pour celui des officiers, illustrant la rigueur et la qualité de la formation dispensée à l’Académie de Police de Pabré.

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‎Baptisée « Diir-na-Nou », une expression en langue lobiri signifiant « patriotisme », la 10ᵉ promotion de l’Académie de Police a retenu pour parrain le contrôleur général de police à la retraite, le camarade Paul Sondo.

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‎Dans son allocution, le ministre de la Sécurité, le commissaire divisionnaire de police Mahamadou Sana, a souligné que la sortie de cette 10ᵉ promotion traduit la volonté constante de l’État de disposer d’une institution professionnelle, capable de former les compétences nécessaires pour faire face à l’évolution des menaces sécuritaires.

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‎Il a salué la qualité de la formation assurée par l’Académie, l’engagement des encadreurs ainsi que le renforcement de la coopération sécuritaire avec les pays de la Confédération des États du Sahel (AES) et la République du Tchad.

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‎Rappelant le combat décisif engagé par le Burkina Faso pour la défense de sa souveraineté et la sécurité des populations, le camarade ministre Mahamadou Sana a invité les nouveaux commissaires et officiers à exercer leurs fonctions avec discipline, loyauté, professionnalisme, intégrité et un patriotisme sans faille.

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‎Afin de renforcer leur conscience patriotique et leur engagement au service du peuple et de l’État, le Chef du Gouvernement a remis aux lauréats des exemplaires du Manifeste de la Révolution progressiste populaire. Il les a exhortés à faire du patriotisme le fondement de leur engagement professionnel.

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‎« Nous engageons chacun à être à la hauteur du sens du devoir envers l’État, à incarner les valeurs de probité et d’intégrité, et à être des hommes et des femmes d’action et d’audace. C’est ce dont nous avons le plus besoin aujourd’hui pour poursuivre la reconquête et la pacification de notre territoire », a déclaré le camarade Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo.

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‎S’exprimant au nom des lauréats, la commissaire Ramatou Konaté a réaffirmé leur détermination à servir avec loyauté, courage et intégrité. Elle a assuré que les nouveaux cadres mettront leur savoir-faire au service de la protection des populations, de la défense de la souveraineté nationale et de la reconquête du territoire.

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‎𝐃𝐂𝐑𝐏/𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞