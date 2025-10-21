𝐁𝐨𝐛𝐨-Dioulasso: la Douane saisit 8 025 détonateurs

Entre le 6 et le 15 octobre 2025, la brigade mobile des Douanes de Bobo-Dioulasso a mené une série d’opérations d’envergure qui ont mis au jour plusieurs réseaux de fraude et de contrebande aux ramifications particulièrement dangereuses.

Par des investigations rigoureuses, des fouilles méticuleuses sur des véhicules de transport en commun et de marchandises, et grâce à l’exploitation judicieuse de renseignements ciblés, les agents ont réussi à intercepter et neutraliser des cargaisons à fort potentiel de risque, désormais retirées de la circulation. Les saisies enregistrées à cette occasion se présentent comme suit, 80 cartons de médications prohibés, 36 rouleaux de cordons détonants, 8 025 détonateurs, 365 bâtons d’explosifs, 26 tonnes de plâtres, dissimulés sous des balles de friperie, 10 300 feuilles de tôles d’origine étrangère, également dissimulées sous des balles de friperie, 1 000 sacs d’engrais chimiques d’origine étrangère.

D’une valeur estimée à 75 millions de francs CFA, ces marchandises témoignent de l’ampleur des activités illicites contrecarrées par les services des Douanes. Ces résultats illustrent la rigueur, la réactivité et la compétence des équipes engagées, tout en confirmant la détermination de l’administration des Douanes à garantir la sécurité des populations et à défendre les intérêts économiques du pays. Chaque saisie raconte une victoire : des produits dangereux écartés, des explosifs neutralisés, des réseaux démantelés. Ces succès rappellent le rôle central de l’administration des Douanes dans la protection du territoire et dans la lutte contre toutes les formes de menaces transfrontalières.

A l’issue de ces opérations, le directeur général des Douanes, l’inspecteur divisionnaire, Yves Kafando, a félicité la Brigade mobile de Bobo-Dioulasso pour son engagement et sa maîtrise. Il a également appelé les populations à poursuivre leur collaboration avec les unités douanières, car c’est ensemble, citoyens et Douanes unis que se construit la sécurité nationale et se consolide la lutte contre la contrebande. Par cette action exemplaire, les agents de la brigade mobile de Bobo réaffirment que servir, c’est veiller sans relâche, protéger sans faillir et agir avec conviction pour la stabilité et la souveraineté du Burkina Faso.

La Douane : Honneur-Dévouement-Vigilance SCRP-DGD