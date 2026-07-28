𝐈𝐦𝐦𝐞𝐫𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐩𝐚𝐭𝐫𝐢𝐨𝐭𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐨𝐛𝐥𝐢𝐠𝐚𝐭𝐨𝐢𝐫𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟔 : 𝐩𝐥𝐮𝐬 𝐝𝐞 𝟔𝟓 𝟎𝟎𝟎 𝐧𝐨𝐮𝐯𝐞𝐚𝐮𝐱 𝐛𝐚𝐜𝐡𝐞𝐥𝐢𝐞𝐫𝐬 𝐚̀ 𝐥’𝐞́𝐜𝐨𝐥𝐞 𝐝𝐮 𝐩𝐚𝐭𝐫𝐢𝐨𝐭𝐢𝐬𝐦𝐞 𝐞𝐭 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐢𝐭𝐨𝐲𝐞𝐧𝐧𝐞𝐭𝐞́

Le Camarade Premier ministre, Chef du Gouvernement, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a procédé, ce mardi 28 juillet 2026 à Koupéla, dans l’enceinte du lycée Saint-Philippe, au lancement officiel de la session 2026 de l’Immersion patriotique obligatoire (IPO) au profit des nouveaux bacheliers.

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‎L’Immersion patriotique obligatoire s’inscrit dans le cadre de l’Initiative présidentielle pour une éducation de qualité pour tous, dont la composante 7 est consacrée notamment au renforcement de la discipline scolaire et à la propreté des établissements. Adoptée en Conseil des ministres le 2 mai 2025, cette initiative accueille cette année sa deuxième cohorte de nouveaux bacheliers.

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‎Dans son allocution, le Camarade Premier ministre a inscrit cette initiative dans la dynamique de refondation engagée par les autorités burkinabè. Il a rappelé que l’Immersion patriotique obligatoire constitue un levier de formation de la jeunesse aux valeurs de discipline, de patriotisme et de responsabilité. « Notre société a besoin d’une refondation structurelle. Il nous faut bâtir un nouveau type de Burkinabè, pleinement conscient de ses devoirs envers la Nation et capable d’incarner les valeurs portées par la Révolution progressiste populaire », a-t-il déclaré.

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‎S’adressant aux plus de 65 000 nouveaux bacheliers attendus sur les différents sites d’immersion, le Chef du Gouvernement les a exhortés à suivre avec assiduité les enseignements qui leur seront dispensés et à tirer pleinement profit de cette étape de leur formation citoyenne. « L’Immersion patriotique obligatoire n’est ni une sanction ni une contrainte dépourvue de sens. Elle constitue un cadre de formation destiné à vous ancrer dans les réalités du Burkina Faso, à renforcer votre résilience et à consolider votre engagement au service de la Patrie », a-t-il insisté.

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‎Le Président du Comité national de coordination et de suivi de l’Immersion patriotique obligatoire, le Colonel Daba Naon, a, pour sa part, insisté sur la vocation profondément éducative et citoyenne de l’initiative. « L’Immersion patriotique obligatoire n’est pas une simple activité inscrite dans un calendrier administratif. Elle est une démarche de formation et de transformation. Elle est une école de citoyenneté », a-t-il affirmé.

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‎Il a également présenté les principales innovations introduites au titre de la session 2026. Celles-ci portent notamment sur le renforcement des contenus pédagogiques, la professionnalisation des formateurs ainsi que l’amélioration du dispositif d’encadrement, de suivi et d’évaluation. « Toutes ces innovations poursuivent un même objectif : faire de l’Immersion patriotique un véritable outil de construction citoyenne et de consolidation de la cohésion nationale », a-t-il soutenu.

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‎À l’issue de la cérémonie, un message du Camarade Capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso, Chef de l’État, a été diffusé à l’attention des appelés de l’Immersion patriotique obligatoire. Félicitant les nouveaux bacheliers pour leur réussite, le Chef de l’État les a invités à mettre à profit cette étape de leur parcours pour se forger en citoyens patriotes, disciplinés et résolument engagés au service de la Nation.

‎Il les a également exhortés à approfondir leur connaissance de l’histoire du Burkina Faso, à mieux appréhender les enjeux géopolitiques ainsi que le contexte sécuritaire national et international, et à développer une conscience aiguë des défis auxquels la Nation est confrontée. Il les a enfin appelés à contribuer à la défense de la souveraineté nationale et à devenir, dans leurs milieux de vie, des relais des valeurs de patriotisme, de civisme et d’engagement au service de la Patrie.

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‎La cérémonie a également été ponctuée de démonstrations réalisées par des anciens appelés de la promotion 2025. Devant les autorités et les participants mobilisés pour l’occasion, ceux-ci ont effectué une séance de démontage et de remontage d’armes, avant d’exécuter des mouvements d’ordre serré. La maîtrise, la discipline et la coordination dont ils ont fait preuve ont suscité les acclamations de l’assistance, témoignant des acquis de la formation reçue au cours de leur immersion.

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‎Pour clore la cérémonie, le Camarade Premier ministre, accompagné des membres du Gouvernement et des personnalités présentes, a mis en terre un jeune plant dans l’enceinte du lycée Saint-Philippe. Par ce geste symbolique, le Chef du Gouvernement a réaffirmé l’importance de la préservation de l’environnement et invité chacun à contribuer aux efforts de reverdissement du cadre de vie.

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‎𝐃𝐂𝐑𝐏/𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞