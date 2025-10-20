26e séminaire de formation des administrateurs: pour une gestion rigoureuse et transparente des sociétés à capitaux publics:

Le ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat organise, du 20 au 24 octobre 2025, à Bobo-Dioulasso la 26e session annuelle de formation des administrateurs et responsables des sociétés à capitaux publics.

Le gouvernement burkinabè veut impulser un changement de paradigme dans la gestion des entités publiques à travers une gouvernance vertueuse des ressources publiques. L’objectif est de faire de ces entreprises des piliers essentiels pour la dynamisation de l’économie nationale et le renforcement du bien-être des populations. Afin que les administrateurs jouent pleinement leur rôle dans cette dynamique, le ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat a initié une formation annuelle à leur profit. La première vague des administrateurs a entamé les travaux le lundi 20 octobre 2025, pour une session qui va se poursuivre jusqu’au 24 octobre prochain.

La formation est axée sur deux thèmes principaux : « Dispositif de contrôle interne des entités publiques et parapubliques : méthodes, outils et pratiques de mise en œuvre, rôles et responsabilités des organes de gouvernance pour une amélioration de la performance » et « Ethique, engagement patriotique, cohésion sociale et gouvernance des sociétés à capitaux publics dans le contexte de refondation de l’Etat ».

Ouverte sous les auspices d’une refondation de l’Etat, cette 26e session vise à doter les administrateurs des entreprises publiques et parapubliques du Burkina Faso des connaissances appropriées pour une gestion rigoureuse et transparente dont ils ont la charge, pour des impacts durables au profit des populations.

Selon le secrétaire général du ministère en charge de l’industrie, Alassane Ouédraogo, ce séminaire va permettre de renforcer l’efficacité des organes de gouvernance dans la mise en œuvre des outils du dispositif de contrôle interne pour un management axé sur la performance par la maîtrise des risques, gage d’une amélioration continue des performances des entités publiques et parapubliques. « Il vise également à vous sensibiliser aux valeurs fondamentales que sont l’éthique, le patriotisme et la cohésion sociale pour un engagement plus ferme et une gestion orientée vers la fourniture d’un service public de qualité », a-t-il souligné.

Pour une gouvernance plus saine et plus vertueuse

Le secrétaire général a invité les participants à se familiariser avec les valeurs fondamentales pour une gouvernance plus saine, plus vertueuse et une contribution plus impactante de leurs structures respectives dans le processus de refondation de l’Etat. Pour lui, ce séminaire constitue un espace d’échanges, de partage d’expériences et de bonnes pratiques en matière de gouvernance d’entreprise et va permettre de renforcer les capacités des participants pour un management efficace et efficient des entités publiques et parapubliques.

« C’est donc le cadre approprié pour vous engager dans la vision du gouvernement à faire des entreprises publiques et parapubliques des modèles de résilience et prêtes à accompagner le processus de la Révolution progressiste populaire en marche dans notre pays », a lancé Alassane Ouédraogo.

Plusieurs communications sont au menu de ce séminaire. Il s’agit notamment de : « Dispositif de contrôle interne : définition des concepts clés relatifs au contrôle interne et externe et fondamentaux du contrôle interne des entités publiques et parapubliques », « Méthodes et instruments de mise en œuvre d’un dispositif efficace de contrôle interne », « Méthodes et outils d’identification des risques, mécanismes de prévention et de maîtrise », et « Définition des concepts clés et rôle des administrateurs dans la promotion des règles d’éthique, du patriotisme et de la cohésion sociale au sein des entités publiques et parapubliques ». Le premier vice-président de la délégation spéciale communale de Bobo-Dioulasso, Moussa Sanou, a, pour sa part, invité les administrateurs à participer activement aux travaux tout en accordant un grand intérêt aux modules qui vont être développés.

Noufou NEBIE

Safiatou BOLY

(Stagiaire)