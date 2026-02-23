3e édition du Concert pour la Paix :  le pari réussi d’Amity Meria

L’artiste-musicienne Amity Meria a donné un concert live, placé sous le signe de la paix, de la résilience et de l’unité nationale. L’objectif de cette 3e édition vise à soutenir les autorités afin de promouvoir la cohésion sociale.

Le Concert pour la Paix, la Résilience et l’Unité nationale de l’artiste musicienne Amity Meria a été un succès. A l’espace « Cœur de Diva », le vendredi 13 février 2026, elle avait ses cotés plusieurs artistes pour relever le pari de la troisième édition de l’événement, à savoir Aziz Basnéré, Asta Maïla, Nana Bibata, etc. Selon elle, il s’agit de porter un message de fraternité, d’unité de paix surtout de résilience.

À l’écouter, cela fait trois ans que ce concert a été initié comme contribution à la paix et à la résilience. Amity Meria a indiqué que cette troisième édition a été organisée en plein air et à titre gracieux afin de permettre l’accès à un plus large public.

« La culture particulièrement la musique doit être un vecteur qui rassemble, unit et fait réfléchir. Nous devons nous accepter quel que soit la différence », a-t-elle dit. « La plupart des gens ont donné leur message de paix. Ils se sont retrouvés pour danser, communier et méditer sur tout ce que nous avons dit et je pense que c’est l’essentiel ! », s’est-elle réjouie. Au cours de cette soirée, des trophées de reconnaissance ont été décernés à des personnalités, des artistes et des associations qui œuvrent pour le développement de la culture burkinabè. « Ce trophée, c’est pour dire juste merci à toutes ces personnes résilientes », a-t-elle confié.

A.Z.

(Collaborateur)