Burkina Faso : L’Initiative Présidentielle IP-P3A gagne le pari de la banane plantain à Nafasso

L’expérimentation de la production de la banane plantain à Nafasso prouve à souhait qu’elle peut pousser partout au Burkina Faso.

Dans la dynamique d’adopter et multiplier la production des cultures nouvelles dites inconvenables au Burkina Faso, la production de la banane plantain est déjà une réalité au Burkina Faso. La coordination de l’initiative présidentielle pour la production agricole et l’autosuffisance alimentaire (IP-P3A) a assisté à la récolte de bananes plantains sur le site de Nafasso, à Bobo-Dioulasso, ce samedi 21 février 2026.

Cette récolte de banane plantain fait la cinquième du genre chez les producteurs de la région du Guiriko. La particularité dans la ferme de la société Nafasso, un champ expérimental où le promoteur a produit trois variétés différentes sur le même site.

La physionomie du champ, la taille des régimes de bananes forcent l’admiration des Coordonnateurs de l’initiative présidentielle.

« Ce qui a motivé notre venue ici, c’est un développeur de plants. Il l’a produit dans des conditions extrêmement difficiles. La qualité du sol était douteuse c’était donc un défi. Un défi d’autant plus que ça répond à la qualité de la majorité des sols au Burkina qu’on dit pauvres Mais aujourd’hui sur ce sol sablonneux, il est arrivé à dompter la terre avec de la fumure organique et en suivant un certain nombre de paquets technologique», a indiqué Inoussa OUEDRAOGO, le Coordonnateur technique de l’IP-P3A.

Pour lui, au vu des résultats satisfaisants sur ce le type de sol, c’est dire que partout au Burkina Faso on peut produire la banane plantain.

Le promoteur, Abdoulaye SAWADOGOn PDG de Nafasso, s’est lui aussi réjoui des résultats. « Le chef de l’état nous a donné une opportunité de relever un défis, parce que nous dépendions à 100% de l’extérieur pour la banane plantain et depuis l’année passée, nous récoltons les fruits. Aujourd’ui, ceux-là qui ne croyaient pas que cela peut se faire, le résultat est là », a –t-il dit avant de lancer l’appel aux autres producteurs en ces termes: « Venez engagez-vous parce que vous êtes accompagnés et il y a l’argent dedans ».