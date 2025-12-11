AES: le Premier ministre nigérien est arrivé à Bamako

Le Premier ministre, ministre de l’Économie et des Finances de la République du Niger, M. Ali Mahaman Lamine ZEINE a été accueilli ce jeudi 11 décembre 2025, par le Général de Division Abdoulaye MAÏGA, Premier ministre, chef du Gouvernement.

C’est à 09 heures 10 minutes que l’avion qui transportait le Premier ministre du Niger et sa délégation s’est immobilisé sur le tarmac de l’aéroport international Président Modibo KEÏTA – Senou. À sa descente d’avion, il a été accueilli par son homologue du Mali entouré de plusieurs membres du gouvernement et d’une importante colonie nigérienne pour réserver un accueil digne et conforme à l’hospitalité malienne. Fanfare nationale et honneur militaire ont agrémenté l’arrivée du Premier ministre nigérien en terre aésienne du Mali.

Le Premier ministre, ministre de l’économie et des finances du Niger est au Mali dans le cadre de la rencontre des ministres des Finances de l’Alliance des États du Sahel, qui vont statuer sur l’opérationnalisation de la Banque confédérale pour l’investissement et le développement (BCID-AES). Cette institution financière de la Confédération vise à financer les infrastructures et les projets de développement des États membres, pour réduire ainsi la dépendance financière extérieure et promouvoir l’intégration économique.

CCRP-PRIMATURE