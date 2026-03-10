Affaire « Magistrats et autres »: les 7 condamnés et le parquet font appel du jugement de Koupéla

Les sept condamnés dans l’affaire Medah Aniatisa Urbain et neuf autres ont interjeté appel de la décision rendue par la chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Koupéla le 24 février 2026, tout comme le parquet, qui conteste certaines peines jugées insuffisantes ainsi que les relaxes prononcées, a appris vendredi l’AIB.

Les sept prévenus condamnés dans cette affaire ont relevé appel le jour même du prononcé du jugement, selon une source judiciaire jointe par l’AIB. En rappel, sur les dix personnes poursuivies dans ce dossier, seules trois ont été relaxées, notamment le procureur général Jean-Jacques Ouédraogo, le douanier Seydou Traoré et l’avocat Arnaud Sampébré. De son côté, le ministère public a également interjeté appel quelques jours après la décision du Tribunal. Cet appel porte à la fois sur les peines prononcées et sur les relaxes prononcées en faveur des trois prévenus.

Le parquet estime en effet que les sanctions prononcées ne sont pas conformes à la gravité des faits reprochés. En rappel, lors de ses réquisitions, le ministère public avait requis des peines d’au moins douze mois de prison ferme contre les prévenus. Or, dans son jugement, le Tribunal a prononcé des peines de quinze mois d’emprisonnement, dont deux mois ferme, contre certains prévenus. A travers cet appel, le ministère public souhaite que la Cour d’appel reconnaisse la culpabilité de l’ensemble des prévenus poursuivis et prononce des peines plus sévères contre ceux reconnus coupables. Les débats devraient ainsi se poursuivre devant la Cour d’appel de Fada N’Gourma dans les prochains jours.

Agence d’information du Burkina