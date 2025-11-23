Apologie d’actes terroristes: un individu interpelé

Dans le cadre de sa mission de protection des personnes et de leurs biens dans l’espace numérique, la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité (BCLCC) a interpelé un individu, présumé auteur des faits d’apologie du terrorisme aux moyens des Technologies de l’information et de la communication (TIC).

S.A, 49 ans, adjoint administratif de profession et résidant dans une commune de la région du Guiriko, était particulièrement actif sur plusieurs groupes WhatsApp. Il y diffusait régulièrement des images et vidéos d’actes terroristes, accompagnées de commentaires visant à glorifier ces actes criminels, exposant ainsi de nombreux internautes à des contenus violents et potentiellement radicalisant. Interpellé et entendu par la division des enquêtes avec des éléments de preuve à l’appui, S.A. a reconnu les faits qui lui sont reprochés.

A l’issue, il a été déféré devant monsieur le Procureur du Faso près le Tribunal de grande instance Ouaga II pour répondre de ses actes. La BCLCC rappelle que l’apologie du terrorisme constitue une infraction prévue et punie par l’article 361-19 du Code pénal burkinabè. Ce type de comportement représente une menace grave pour la sécurité nationale, la paix sociale et la cohésion de notre société. La BCLCC exhorte l’ensemble des internautes à la vigilance et au sens de responsabilité.

BCLCC