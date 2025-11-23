Trentenaire de la Police municipale: les temps forts des festivités dévoilés

Le comité d’organisation du trentenaire de la Police municipale du Burkina Faso a animé une conférence de presse, vendredi 21 novembre 2025, à Ouagadougou.

Créée le 20 juillet 1995, la Police municipale du Burkina Faso célèbre ses 30 ans d’existence. Le jubilé de perle de la Police municipale sera commémoré en différé, du 28 novembre au 13 décembre 2025, sur toute l’étendue du territoire nationale. A cet effet, plusieurs activités sont prévues. Il s’agit, entre autres, d’un géant cross populaire, une parade motorisée avec le port du casque, des ateliers thématiques régionaux, des journées portes ouvertes dans toutes les Polices municipales.

C’est ce qu’a révélé le président du comité d’organisation du trentenaire, l’inspecteur divisionnaire de police municipale Clément Ouongo, au cours d’une conférence de presse animée, vendredi 21 novembre 2025, à Ouagadougou. « Police municipale, 30 ans au service des populations : bilan, défis et perspectives », est le thème retenu pour cette célébration. Clément Ouongo a noté que dans un contexte marqué par les défis sécuritaire, humanitaire et sociaux majeurs, cette commémoration se veut être un moment de reconnaissance pour saluer des femmes et hommes qui servent avec courage et discipline. Selon lui, la célébration du trentenaire sera également un moment pour dresser un bilan lucide et constructif des 30 ans d’actions de la Police municipale.

L’inspecteur divisionnaire de police municipale Clément Ouongo, a confié que la réussite de cet évènement national dépendra de la mobilisation et de l’accompagnement des policiers municipaux. « Votre contribution est essentielle pour faire de cette commémoration un moment de visibilité nationale, d’unité, de reconnaissance et de valorisation d’un corps qui, depuis trente ans, œuvre sans relâche pour la sécurité, la tranquillité, la salubrité et le mieux-être des citoyens », a-t-il insisté.

Quel est le rôle des devanciers ? Quel bilan la Police municipale peut dresser après 30 ans de mission ? Voilà autant de question posée par les journalistes présents. A ces préoccupations, le président du comité d’organisation a révélé qu’une étude a été engagée pour faire le bilan car tout n’a pas été rose au sein de l’institution. Les devanciers se sont battus pour que la Police municipale puisse exister. Ces pionniers, a-t-il souligné, ne seront pas oubliés mais auront des hommages dignes.

Gbetcheni Constantin

Bertrand KAMBIRE

(Collaborateur)