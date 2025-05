Atelier FBACU à Ouahigouya : Le Patrimoine vivant, un levier pour le développement endogène

La Fédération Burkinabè des Associations des Clubs pour l’UNESCO (FBACU) a organisé un atelier de renforcement des capacités sur le patrimoine vivant les 26 et 27 avril 2025 à Ouahigouya.

Après Banfora dans la région des Cascades et Dédougou dans la région de la Boucle du Mouhoun, c’est Ouahigouya, chef-lieu de la région du Nord qui a abrité la session de renforcement des capacités des élèves de la ville de Ouahigouya sur le patrimoine vivant du Burkina Faso. Placé sous le thème : « Patrimoine vivant : découvrir et préserver la culture du Burkina », cette initiative vise à donner plus de connaissance sur le patrimoine culturel du Burkina Faso.

Selon le président de la Fédération Burkinabè des Associations des Clubs pour l’UNESCO (FBACU) Delphin Ankirzomè Hien « Dans nos écoles, les élèves organisent des activités culturelles. Cependant, force est de constater que ces activités ne reflètent pas souvent nos valeurs culturelles et font la promotion des contrevaleurs. Cela peut être dû à un manque d’encadrement ou la méconnaissance de notre patrimoine culturel. C’est la raison pour laquelle la Fédération Burkinabè des Associations des Clubs pour l’UNESCO(FBACU) a initié cette formation pour pallier cette insuffisance. Cette formation permettra d’abord aux participants de découvrir le riche patrimoine culturel vivant et ensuite de les outillés à des stratégies afin de développer les activités pour valoriser cette richesse culturelle »

Durant 48 heures, la trentaine de participants (scolaires de la ville de Ouahigouya) ont été outillés sur plusieurs modules afin de pouvoir valoriser le patrimoine culturel burkinabè une fois de retour dans leurs établissements respectifs.

Monsieur Tao Almissi prenant la parole au nom du président de la délégation spéciale de la commune de Ouahigouya a dans un premier temps salué les organiseurs pour l’initiative qui est encourageante. Il a par la suite rassuré les organisateurs de la disponibilité de la commune à accompagner toute initiative semblable.

« Le choix porté sur la commune de Ouahigouya pour abriter cette session de formation est un grand honneur. Il traduit la reconnaissance de notre région comme l’un des bastions de la diversité culturelle du Burkina Faso. Ce programme offre à nos jeunes une occasion précieuse de découvrir les richesses culturelles de notre pays et d’acquérir les outils nécessaires pour mieux les promouvoir » a indiqué monsieur Tao Almissi.

A en croire les organisateurs, cet atelier soutenu par le programme participatif de l’UNESCO vise à faire de la culture et du tourisme des instruments d’éducation à la paix, à la tolérance, au vivre-ensemble pour promouvoir le patriotisme au Burkina Faso.

Bassirou BADINI