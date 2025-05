La visite de Xi Jinping en Russie fait progresser les amitiés et la défense de l’équité internationale (ministre chinois des AE)

La visite du président chinois Xi Jinping en Russie a permis de consolider davantage le partenariat stratégique global de coordination sino-russe pour une nouvelle ère, de conduire le monde à maintenir conjointement l’ordre international de l’après-guerre, et de favoriser la multipolarisation du monde ainsi que la reconstruction du paysage politique international, a déclaré samedi le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi lors d’un point de presse.

Du 7 au 10 mai 2025, le président Xi Jinping a effectué, à l’invitation de son homologue russe Vladimir Poutine, une visite d’État en Russie et a assisté aux célébrations commémorant le 80e anniversaire de la victoire de la Grande Guerre patriotique de l’Union soviétique.

Selon M. Wang Yi, qui est également membre du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois, la visite de M. Xi a une grande importance historique. Wang Yi a déclaré qu’il s’agit de la 11e visite du président Xi Jinping en Russie depuis qu’il est devenu président de la République populaire de Chine, et que c’était la deuxième fois qu’il assistait à la célébration de la victoire de la Grande Guerre patriotique de l’Union soviétique 10 ans après. Dans le contexte des changements accélérés jamais connus depuis un siècle et des turbulences interdépendantes de la situation internationale, cette visite a regardé en arrière vers l’histoire, s’est tourné vers l’avenir, a hérité de l’amitié et défendu la justice et a été un succès complet. Le programme de visite était riche et les activités denses. Le président Xi Jinping a participé à une vingtaine d’événements bilatéraux et multilatéraux, a discuté des principaux projets de coopération stratégique sino-russe dans divers domaines, a assisté aux célébrations du 80e anniversaire de la victoire de la guerre mondiale antifasciste, ce qui a écrit un nouveau chapitre dans la défense de l’équité et de la justice internationales. Il a envoyé un message fort de l’époque : les relations sino-russes sont solides comme un roc, les résultats de la victoire de la Seconde Guerre mondiale ne peuvent pas être remis en cause et le monde veut la justice plutôt que l’hégémonie. L’opinion publique nationale et internationale a suivi cette visite avec attention et les médias ont consacré une couverture approfondie. Il est généralement admis que cette visite a consolidé davantage le partenariat de coopération stratégique global entre la Chine et la Russie dans la nouvelle ère, a conduit le monde à maintenir conjointement l’ordre international d’après-guerre, a favorisé la multipolarisation du monde et la reconstruction du paysage politique international, et revêt une grande importance historique.

Au cours de cette visite, a déclaré M. Wang, les deux chefs d’État ont eu une communication approfondie sur les sujets d’intérêt commun pendant près de 10 heures, ajoutant que le résultat politique le plus important de la visite a été la signature par les deux présidents d’une déclaration conjointe sur l’approfondissement du partenariat stratégique global de coordination sino-russe pour une nouvelle ère.

Les deux parties sont convenues de continuer à élargir la coopération et à consolider les fondements de la coopération économique, commerciale et énergétique, et ont signé une nouvelle version de l’accord de protection des investissements, contrecarrant efficacement le contre-courant du protectionnisme, selon lui.

Au sujet de la crise ukrainienne, M. Xi a noté que la Chine est favorable à tous les efforts propices à la paix, et estime qu’il est important de répondre aux problèmes de sécurité légitimes de tous les pays et d’éliminer les causes profondes de la crise.

Selon M. Wang, la présence de M. Xi aux célébrations de la victoire du 9 mai a une fois de plus démontré l’engagement de la Chine à travailler avec d’autres pays pour maintenir une perspective historique correcte sur la Seconde Guerre mondiale et sauvegarder conjointement l’ordre international d’après-guerre.

Dans le contexte d’un paysage international complexe et troublé, a déclaré M. Xi, la Chine et la Russie doivent maintenir fermement le système international centré sur les Nations Unies et l’ordre international basé sur le droit international.

Le ministre chinois des AE a par ailleurs souligné que la rétrocession de Taiwan à la Chine est un résultat victorieux de la Seconde Guerre mondiale et une partie intégrante de l’ordre international d’après-guerre.

Selon M. Xi, quelle que soit la façon dont la situation sur l’île de Taiwan évolue ou les troubles que les forces extérieures peuvent susciter, la tendance historique vers la réunification ultime et inévitable de la Chine est inarrêtable.

Lors de sa visite en Russie, le président chinois a également eu de nombreux contacts avec des dirigeants politiques de divers pays qui ont assisté aux célébrations et a participé à des réunions bilatérales avec plusieurs dirigeants nationaux de trois continents, lors desquelles un large consensus a été dégagé pour se soutenir fermement mutuellement, défendre le multilatéralisme et s’opposer à la politique de puissance et aux intimidations.

Au cours de sa rencontre avec Min Aung Hlaing, le dirigeant du Myanmar, M. Xi a souligné que la Chine soutient le Myanmar dans la sauvegarde de sa souveraineté, de son indépendance, de son intégrité territoriale et de sa stabilité nationale, et dans les progrès constants de son agenda politique intérieur.

Lors de ses rencontres respectives avec Miguel Diaz-Canel, le président cubain et Nicolas Maduro, le président vénézuélien, M. Xi a souligné que les États d’Amérique latine et des Caraïbes sont des nations souveraines et indépendantes, et pas des arrière-cours de qui que ce soit.

De leur côté, M. Diaz-Canel et M. Maduro ont salué la vision de M. Xi consistant à construire une communauté de destin pour l’humanité ainsi que l’Initiative de développement mondial, l’Initiative de sécurité mondiale et l’Initiative de civilisation mondiale. Ils ont également exprimé leur volonté de travailler avec la Chine pour s’opposer à l’unilatéralisme et au protectionnisme.

Lors de ses rencontres respectives avec Aleksandar Vucic, le président serbe, et Robert Fico, le Premier ministre slovaque, M. Xi a déclaré que la Chine et l’Union européenne doivent fermement poursuivre le multilatéralisme, s’opposer conjointement aux intimidations unilatérales, sauvegarder les réalisations de la mondialisation économique et maintenir le système mondial de libre-échange et l’ordre international économique et commercial.

Synthèse de Nadège YAMEOGO

(Source : Xinhua / Photo : VCG)