La Chine et les États-Unis annoncent les mesures pour atténuer les tensions tarifaires

La Chine et les États-Unis ont annoncé lundi une série de mesures de modification des droits de douane visant à atténuer les tensions commerciales entre les deux plus grandes économies du monde.

« La décision fait suite à une réunion de haut niveau de deux jours entre la Chine et les États-Unis sur les affaires économiques et commerciales, au cours de laquelle les deux parties ont reconnu l’importance de leurs liens économiques et commerciaux bilatéraux pour les deux pays et l’économie mondiale », indique une déclaration conjointe, notant que les deux parties ont souligné la nécessité d’une relation économique et commerciale durable, à long terme et mutuellement bénéfique.

Selon la déclaration, les États-Unis suspendront pendant 90 jours 24 points de pourcentage du taux de droit ad valorem additionnel sur les articles de la Chine (y compris les articles de la Région administrative spéciale de Hong Kong et de la Région administrative spéciale de Macao) à partir du 2 avril, tout en conservant le taux restant de 10% sur ces articles. Ils supprimeront également les droits de douane supplémentaires sur les importations en provenance de Chine, annoncés respectivement les 8 et 9 avril.

Selon le décret 14259 publié le 8 avril par la Maison Blanche, les États-Unis avaient porté à 84% les droits de douane « réciproques » appliqués à la Chine. Un jour plus tard, dans un autre décret, la Maison Blanche avait porté ce taux à 125%.

La taxe ad valorem est une taxe reposant sur la valeur estimée des actifs, des biens ou des services taxés.

La Chine modifiera en conséquence l’application du taux de droit ad valorem additionnel sur les articles des États-Unis énoncé dans l’annonce de la Commission du tarif douanier du Conseil des Affaires d’État (gouvernement chinois) n° 4 de 2025, en suspendant 24 points de pourcentage de ce taux pour une période initiale de 90 jours, tout en conservant le taux ad valorem additionnel restant de 10% sur ces articles.

Elle supprimera les taux de droit ad valorem supplémentaires modifiés sur ces articles imposés par les annonces n° 5 et n° 6 publiées par la Commission du tarif douanier du Conseil des Affaires d’État le 9 et le 11 avril respectivement.

La Chine adoptera également toutes les mesures administratives nécessaires pour suspendre ou supprimer les contre-mesures non tarifaires prises à l’encontre des États-Unis depuis le 2 avril 2025.

Les deux parties s’engagent à prendre ces mesures d’ici le 14 mai.

« Elles établiront également un mécanisme pour poursuivre les discussions sur les relations économiques et commerciales. Ces discussions pourront être menées alternativement en Chine et aux États-Unis, ou dans un pays tiers sur accord des parties », précise la déclaration.

Synthèse de Nadège YAMEOGO

(Source : Xinhua / Photo : VCG)