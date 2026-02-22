Attaque de Titao: La riposte a été de taille, la vie a repris son cours normal et le nécessaire convoyé pour les populations (ministre Sana)

Une délégation gouvernementale s’est rendue à Titao pour s’imprégner des réalités sur place et réconforter les populations ainsi que les Forces de défense et de sécurité, samedi 21 février 2026, après l’attaque vaillement matée par les Forces combattantes.

Une semaine après l’attaque terroriste subie par la ville de Titao, une délégation gouvernementale conduite par le ministre de la Sécurité, le commissaire divisionnaire de police Mahamoudou Sana, a rencontré les populations et les Forces de défense et de sécurité à Titao.

La délégation leur a apporté la compassion de l’État et a salué la bravoure des combattants ainsi que la résilience des populations.

La délégation gouvernementale, composée du ministre de la Sécurité Mahamoudou Sana et de ses collègues de l’Économie et des Finances, Dr Aboubakar Nacanabo, de la Santé, Dr Robert Lucien Kargougou, et de la Famille et de la Solidarité nationale, le lieutenant-colonel Pélagie Kaboré, s’est rendue sur les lieux de l’attaque pour constater l’ampleur des actes barbares perpétrés par les forces obscurantistes le 14 février, avant d’échanger avec les Forces vives et les Forces de défense et de sécurité sur place à Titao.

Le commissaire divisionnaire de police Mahamoudou Sana a salué la bravoure des Forces combattantes pour la riposte infligée aux terroristes.

« L’ennemi a fait face à une unité très engagée, à des hommes très déterminés. La riposte a été de taille et d’énormes dégâts ont été infligés à l’ennemi, comme en témoigne le butin qui nous a été présenté », a indiqué le ministre de la Sécurité.

Le ministre a félicité les Forces de sécurité, notamment les hommes du BIR 21 : « Nous avons profité de cette sortie pour les féliciter et les encourager pour tout le travail fort appréciable qu’ils abattent sur le théâtre des opérations, notamment à Titao. »

Il a rappelé que, depuis le 16 février, des mesures d’accompagnement, notamment une dotation en logistique roulante composée d’ambulances et de véhicules de supervision, des médicaments et une assistance humanitaire (vivres et non-vivres), ont été apportées aux populations de Titao.

« Nous repartons très satisfaits, car nous avons vu des forces combattantes très engagées, du personnel administratif et des autorités locales très déterminés, ainsi qu’une population très résiliente », a déclaré M. Sana.

Les populations ont témoigné de leur gratitude au gouvernement pour cette marque de considération.

« Nous sommes réconfortés de savoir que l’État est à nos côtés, que nous ne sommes pas oubliés. Cela nous redonne le courage de rester sur la terre de nos ancêtres », a déclaré le chef de village.

Une commerçante a rassuré les autorités quant à la reprise des activités : « Tant que les forces combattantes sont là, nous aussi, nous resterons. C’est pourquoi nous sommes revenues au marché pour mener nos activités », a indiqué cette quinquagénaire, à côté de son étal.

La délégation gouvernementale était accompagnée par le gouverneur de la région du Yatenga, M. Thomas Yampa, et le haut-commissaire de la province du Loroum, le capitaine Djibril Bassolé.

Agence d’Information du Burkina